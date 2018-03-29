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Завтра — для ямальских выпускников последний шанс заявить видео «Класс-2000»
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Завтра — для ямальских выпускников последний шанс заявить видео «Класс-2000» 

Красный Север 49 минут назад
Фото: Красный Север
Голосование за лучший фильм о школьном коллективе начнется с 31 марта и закончится 10 апреля. Итоги конкурса обещают огласить на Первом Арктическом 21 апреля.
Уже сейчас на официальном сайте ОГТРК «Ямал-Регион» в специальной вкладке выложены ролики от сорока выпускных классов со всего Ямала. Лопхари и Овгорт, Толька и Сеяха, Приозерный и Пурпе, Самбург и Ханымей, а также все ямальские города — по названиям можно карту округа изучать. И главная интрига — кому достанется главный приз в этом конкурсе? Ни к чему гадать, видео доступно для просмотра!
Все сорок претендентов уже в предвкушении. Ведь победителю достанется выпускной вечер «под ключ», организует который тюменское event-агентство. В меню: известный ведущий, суперский диджей, профессиональные свет и звук. Модный фотограф проведет фотосет в стильно оформленном зале. И, конечно же, будет банкет с праздничным тортом. Мало того, тематику вечеринки победитель выбирает сам.
Напомним, конкурс поддержали Молодежное правительство ЯНАО, Молодежный парламент при Законодательном Собрании автономного округа, молодежная ячейка регионального движения КМНС «Ассоциация „Ямал — потомкам!“ Организационный комитет проекта-конкурса возглавила заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко.
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