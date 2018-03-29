Зданию «Орелсоцбанка» отказали в росте

Со второй попытки Орловский городской Совет согласовал реконструкцию здания №70 на набережной Дубровинского (бывший «Орелсоцбанк» ).

С заявлением обратилось ООО «Эвита». Согласование горсовета потребовалось, так как здание находится в границах заповедной зоны. Рядом расположены объекты культурного наследия (№ 29 по ул. Покровская и № 2 по ул. Фомина).

Изначально ООО «Эвита» предполагало надстроить один этаж (увеличить высоту здания, путем реконструкции, за счет изменения объемно-планировочного решения чердака). Это отчасти и послужило причиной отказа в согласовании в первый раз. В новом варианте «эскизным проектом не предусматривается увеличение параметров существующего объекта, в том числе и высоты», сообщает пресс-служба горсовета.

Проект согласован в управлениях градостроительства и по госохране Орловской области , в профильном управлении горадминистрации.

Как сообщал ранее «Вечерний Орел», бывший офис «Орелсоцбанка» был выставлен на торги в рамках банкротства банка в 2015 году. За 43,1 млн рублей здание было куплено ООО «Эвита», бизнес-структурой орловского бизнесмена Игоря Мельникова (совладельца ТЦ «Атолл»).