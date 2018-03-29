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Екатерина Гордон не верит в лучшее будущее
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Екатерина Гордон не верит в лучшее будущее 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая, правозащитница и певица Екатерина Гордон, которая несколько месяцев назад собиралась принять участие в гонке за пост президента страны, высказала свое мнение о случившейся трагедии.
Гордон отнесла на место стихийного мемориала в память о погибших игрушку своего сына. «Я рада, что съездила и вколола себе прививку от уютных заблуждений и отвоевала маленькое такое право на мнение, основанное не на сплетнях или пропаганде, а реальности», — поделилась с читателями девушка.
Гордон отметила, что Россия живет «даже не в матрице, а в надстройке над ней». Гордон призналась, что остается лишь надеяться на то, что в эти 6 лет президентства Путина все будет иначе. «Верить невозможно… но блин в то, что не остаётся ничего… верить ещё труднее», — призналась Екатерина.
Телеведущая считает, что россияне находятся в том же положении, что и запертые в кинотеатре дети, но в благодарность за выборы получают такой ужасающий «мультик». «До самых наших последних дней. Аминь», — написала Гордон.
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