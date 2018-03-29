Екатерина Гордон не верит в лучшее будущее

Телеведущая, правозащитница и певица Екатерина Гордон , которая несколько месяцев назад собиралась принять участие в гонке за пост президента страны, высказала свое мнение о случившейся трагедии.

Гордон отнесла на место стихийного мемориала в память о погибших игрушку своего сына. «Я рада, что съездила и вколола себе прививку от уютных заблуждений и отвоевала маленькое такое право на мнение, основанное не на сплетнях или пропаганде, а реальности», — поделилась с читателями девушка.

Гордон отметила, что Россия живет «даже не в матрице, а в надстройке над ней». Гордон призналась, что остается лишь надеяться на то, что в эти 6 лет президентства Путина все будет иначе. «Верить невозможно… но блин в то, что не остаётся ничего… верить ещё труднее», — призналась Екатерина.

Телеведущая считает, что россияне находятся в том же положении, что и запертые в кинотеатре дети, но в благодарность за выборы получают такой ужасающий «мультик». «До самых наших последних дней. Аминь», — написала Гордон.