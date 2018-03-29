Воспитанницы Чкаловского Центра ремесел хотят быть похожими на свою молодую учительницу

Воспитанницы Чкаловского Центра ремесел хотят быть похожими на свою молодую учительницуБыть работником культуры — это настоящее призвание. Профессия эта не из легких: попробуйте каждый день зажигать других оптимизмом, добротой, любовью и надеждами! К тому же, это профессия интересная и захватывающая: постоянный творческий поиск. Прекрасно, что в сфере культуры городского округа город Чкаловск сейчас работает много молодежи, активной, креативной и очень талантливой.

Накануне Дня работника культуры мы хотим рассказать нашим читателям о тех, кто раскрашивает серые будни самыми яркими красками, делая нашу жизнь интереснее, светлее и насыщеннее.

Мария и Алексей Дулеповы, супружеская пара, всегда вместе: и дома, и на работе (у них отдельный кабинет в ДКС). Алексей занимает должность заведующего постановочной частью «Народного» театра ДКС, Мария — зав. отделом кино, рекламы и пиара во Дворце культуры.

В отличие от Маши, которая с детства предпочитала всем другим увлечениям спорт, Алексей со школьной скамьи был очень творческим человеком: выступал в школьном КВН, посещал занятия ОАБТ «Триада» у Н. Г. Хохловой, был участником группы «Факультет». Поэтому, наверное, не случайно, что А. Дулепов выбрал работу в сфере культуры, а после женитьбы и молодую супругу во Дворец культуры и спорта привел на вакансию киномеханика.

С тех пор прошло уже около 10 лет, и Маша, и Алексей приобрели большой опыт работы по своей профессии, а также открыли в себе множество других талантов. Безусловно, помогла им в этом учёба в Нижегородском областном колледже культуры, который они окончили в 2017 году.

В настоящее время у Алексея и Марии Дулеповых образовался настоящий творческий дуэт: молодая пара является постоянной участницей различных мероприятий, проходящих на сценических площадках не только нашего городского округа, но и области. Супругам по плечу и роль ведущих праздничных программ, легко справляются они и с перевоплощением в различных театральных и сказочных персонажей. Алексей также прекрасно танцует и поет. Молодые люди говорят, что работать в сфере культуры им очень нравится: каждый день несет что-то новое, и скучать точно не приходится. Анна Калякина относится к молодому поколению преподавателей Чкаловского Центра ремесел, обучающих детей и взрослых захватывающему искусству рукоделия. Работает в Центре ремесел с 2009 года после окончания Нижегородского колледжа технологии и дизайна одежды.

Декоративно-прикладным творчеством Аня увлеклась, когда училась в шестом классе средней школы. Именно тогда она в первый раз пришла в Центр ремесел к Нине Борисовне Луниной в кружок вязания. Рукоделие так увлекло девушку, что вскоре она стала лауреатом губернаторской премии. В настоящее время Анна Калякина как руководитель студии «Вдохновение» и Театра моды обучает школьников 4-5 классов шить одежду, костюмы. Со своими изделиями ребята и их молодой наставник ездят на различные конкурсы, где демонстрируют свои работы, как модели выходя на подиум. Зачастую чкаловцы становятся победителями или занимают призовые места.

Анна — очень разносторонний и увлеченный человек. Она также владеет техникой лоскутного шитья, росписи и печати по ткани. Постоянно повышает свою квалификацию на различных курсах. Благодаря такому обучению, а также самообразованию и, конечно же, большому желанию осваивает интересное направление по изготовлению народного костюма. Ее удивительные работы — настоящие исторические образцы, сшитые по всем традициям.

Анна Калякина с удовольствием делится своими знаниями с учениками, гордится их успехами. Молодому специалисту приятно, когда некоторые ее воспитанницы говорят, что в будущем станут такими, как Анна Александровна, посвятят свою жизнь развитию и сохранению народных промыслов.

Специалисты библиотечной системы также считают День работника культуры своим профессиональным праздником, потому что сегодня библиотекарь — это и помощник в образовании, и массовик-затейник, и психолог, и дизайнер, и маркетолог, и оператор ПК. Библиотека стала не только местом выдачи книг и читальным залом, но и досуговым центром, клубом по интересам, местом получения любой информационной помощи.

Так, Марина Владимировна Константинова, заведующая Публичным центром правовой информации, Анна Геннадьевна Константинова , заведующая отделом информационно-компьютерных технологий, и Александра Павловна Гнездова, заведующая информационным сектором отдела ИКТ, являются молодыми, но уже прекрасно знающими свое дело специалистами ПЦПИ Центральной библиотеки и ведут активную работу по повышению правовой культуры населения.

В Центре правовой информации жизнь не стоит на месте. Здесь регулярно проводятся Дни и часы информации, встречи со специалистами организаций и учреждений города. Сюда за помощью приходят люди, попавшие в сложные правовые ситуации.

Много мероприятий организуется для школьников и студентов. В ПЦПИ проходят деловые и интеллектуальные игры, уроки права, на которых ребята узнают о правах человека, ответственности за распространение и употребление наркотических веществ, ответственности за правонарушения среди несовершеннолетних и т.д.

Специалисты Центра успешно ведут занятия в «Школе компьютерных знаний» для сотрудников сельских библиотек. Несколько лет принимали участие в районном (в рамках областного) проекте «Понятный интернет», помогая осваивать основы компьютерной грамотности людям пожилого возраста и инвалидам.

Девушки признаются, что работа в библиотеке — это очень увлекательное «приключение», каждодневное познание чего-то нового и постоянное общение с людьми.

Успешно трудятся молодые талантливые работники культуры и в Чкаловской Детской школе искусств.

Елена Валериевна Швецова — преподаватель эстрадного вокала и хоровых дисциплин. В школе работает с 2010 года. С отличными дипломами окончила Дзержинский музыкальный колледж и Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, факультет «Музыкальное образование».

Человек интересный, творческий, ищущий. Она инициатор Межрайонного конкурса «ВОКАЛ — БИС», который уже дважды проходил в школе искусств. Сама делает хоровые аранжировки и пишет песни. Была членом жюри Межрайонного конкурса вокального искусства «Соединяя берега, поет великая река», проходившего в 2016 г. в г. Чкаловске.

Елена дважды успешно участвовала в Межрегиональном конкурсе «Методическая книга» (2016 г., 2017 г.). У нее много личных творческих заслуг: лауреат Всероссийского конкурса дирижеров (Н. Новгород, 2009 г.), лауреат областного конкурса патриотической песни «Погоны России» ( г. Кстово , 2011 г.), дипломант Международного конкурса «Новые вершины» (Н. Новгород, 2017 г.)

О профессионализме свидетельствуют и успехи учеников: хоровые коллективы и учащиеся по классу вокала под ее руководством неоднократно становились лауреатами и дипломантами областных и международных конкурсов.

К работникам культуры по праву относятся и сотрудники музеев.

Юлия Рудольфовна Крючкова трудится в МБУК «Мемориальный музей В. П. Чкалова» с 2013 года в должности ведущего научного сотрудника. Имеет высшее образование, без отрыва от работы освоила программу магистратуры по направлению подготовки «Туризм» в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина и получила в 2018 году диплом магистра с отличием.

Юлия в постоянном творческом поиске, интересуется новыми материалами, поступающими из архивов, о жизни и деятельности В. П. Чкалова. Находит контакт с различными возрастными группами посетителей музея, стараясь привнести неординарные методики в разработку лекций, экскурсий и выставок.

В 2016 году девушка участвовала в конкурсе молодёжных проектов «Инициатива» в рамках форума «Поколение NEXT» с проектом «Гостеприимный Чкаловск», который получил денежные средства на реализацию.

В прошлом году Юлия Крючкова представляла проект «Областная молодежная техническая выставка „От советской диковинки до самого демократичного вида транспорта“ на Региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма „Russian Event Award“ Приволжского и Уральского федеральных округов в городе Казань . Проект был оценен профессиональным жюри и получил Диплом за 3 место в номинации „Лучшее молодежное туристическое событие“.

Большой плюс своей работы в музее Юлия видит в том, что можно постоянно развиваться. Для неё важно, чтобы то, что делает научный сотрудник, было актуально и интересно. и у девушки это хорошо получается.

Нина Андреевна Луника с 2014 года работает заведующей художественно-оформительской мастерской МБУК „Центр туризма „Русские крылья“.

Нина — увлеченный и энергичный человек, энтузиаст. Она умело составляет эскизы, выполняет художественное оформление проектов, работает над проектами по благоустройству и озеленению территории. В свободное время ведет занятия в клубе „Гротеск“ для любителей изобразительного искусства пожилого возраста.

В обязанности молодого специалиста входит разработка рекламных проектов, плакатов и др., подготовка необходимой технической документации. И все это Нина делает очень ответственно.

Она же и оформитель, и декоратор, и гримёр, а также осветитель.

Под ее руководством в стенах Выставочного зала им. народного художника РФ А. М. Каманина проходят передвижные выставки, уровень которых за последнее время вырос, что было отмечено многими искусствоведами как нашей, так и других областей.

Огромная работа ведется и в таком направлении, как музееведение — Нина проводит консервацию музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов учреждения. Ею проводится также работа по реставрации музейных предметов, созданию новых музейных экспозиций.

Во всём этом ей помогают желание глубоко познать все тонкости своей профессии, ответственность, требовательное отношение к себе и людям.

Нина находится в постоянном творческом поиске и за небольшой период работы в Центре туризма сумела зарекомендовать себя как энергичный, талантливый, инициативный специалист, с мнением которого считаются все коллеги.

Автор: Светлана Лезина, ответственный секретарь.

Источник:“Знамя»