В Совете Федерации обсудили стратегию пространственного развития России

Для эффективного пространственного развития страны необходимо создать полицентрическую систему, при которой так называемых точек роста будет больше, чтобы максимальный вклад в экономику давали как крупные города, так и сельские центры — особенно в сырьевых, аграрных и туристических регионах. Об этом заявили докладчики на «круглом столе» в Совете Федерации , посвящённом подготовке проекта стратегии пространственного развития России

По мнению разработчиков стратегии, нужно снять барьеры для экономического роста, решить вопросы транспортных сетей и заняться человеческим капиталом, снизив вопиющее социальное неравенство между городом и деревней.

Алексей Елин. «К сожалению, вклад сельских территорий сегодня не столь велик, и наша задача — сделать так, чтобы этих территорий стало больше, и чтобы их вклад возрастал. Нужно концентрировать отраслевые меры поддержки на тех территориях, которые могут быстро и эффективно развиваться. Создавать региональные программы развития туризма, сельского хозяйства. Процедура выделения средств на эти цели должна быть максимально прозрачна и иметь высокую эффективность», — сообщил временно исполняющий обязанности директора Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ

Среди других мер успешного внедрения стратегии он назвал выделение ключевых специализаций для отдельных территорий, поддержку предпринимательской деятельности, государственно-частное партнёрство, обеспечение создания новых рабочих мест, а также создание условий самозанятости. Для каждой из территорий нужно выделить ключевые специализации.

Стратегия, разработанная в Минэкономразвития встретила одобрение экспертов с точки зрения проделанной работы, однако вызвала и ряд нареканий. Выступившие на «круглом столе» учёные упрекнули разработчиков в том, что документ содержит мало упоминаний о бизнесе и не содержит чёткого финансово-экономического обоснования, что особенно актуально в условиях, когда бюджеты многих регионов дефицитны.

Заслушав и обсудив доклады, участники «круглого стола» выработали ряд рекомендаций, которые будут направлены в адрес Минэкономразвития и профильных комитетов обеих палат Федерального Собрания РФ.

В мартовском Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин неоднократно обращался к вопросам и перспективам регионального развития. Глава государства предложил развернуть масштабную программу пространственного развития страны, включая развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие 6 лет. При этом было указано на то, что развитие населённых пунктов связано с комплексным решением многих других проблем — таких как здравоохранение, экология, образование, транспорт.

За последние 5-7 лет население крупнейших городов России выросло почти на 5 миллионов человек, в то время как население на остальных территориях страны сократилось на 3 миллиона человек. В 40 крупнейших агломерациях на сегодняшний день проживает 50 процентов жителей страны. Таким образом, один из ключевых трендов, выявленных на следующие годы — дальнейшая концентрация населения и экономики в нескольких десятках крупных городов и на прилегающих территориях.