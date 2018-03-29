В Совете Федерации обсудили стратегию пространственного развития России 

Для эффективного пространственного развития страны необходимо создать полицентрическую систему, при которой так называемых точек роста будет больше, чтобы максимальный вклад в экономику давали как крупные города, так и сельские центры — особенно в сырьевых, аграрных и туристических регионах. Об этом заявили докладчики на «круглом столе» в Совете Федерации, посвящённом подготовке проекта стратегии пространственного развития России.
По мнению разработчиков стратегии, нужно снять барьеры для экономического роста, решить вопросы транспортных сетей и заняться человеческим капиталом, снизив вопиющее социальное неравенство между городом и деревней.
«К сожалению, вклад сельских территорий сегодня не столь велик, и наша задача — сделать так, чтобы этих территорий стало больше, и чтобы их вклад возрастал. Нужно концентрировать отраслевые меры поддержки на тех территориях, которые могут быстро и эффективно развиваться. Создавать региональные программы развития туризма, сельского хозяйства. Процедура выделения средств на эти цели должна быть максимально прозрачна и иметь высокую эффективность», — сообщил временно исполняющий обязанности директора Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ Алексей Елин.
Среди других мер успешного внедрения стратегии он назвал выделение ключевых специализаций для отдельных территорий, поддержку предпринимательской деятельности, государственно-частное партнёрство, обеспечение создания новых рабочих мест, а также создание условий самозанятости. Для каждой из территорий нужно выделить ключевые специализации.
Стратегия, разработанная в Минэкономразвития встретила одобрение экспертов с точки зрения проделанной работы, однако вызвала и ряд нареканий. Выступившие на «круглом столе» учёные упрекнули разработчиков в том, что документ содержит мало упоминаний о бизнесе и не содержит чёткого финансово-экономического обоснования, что особенно актуально в условиях, когда бюджеты многих регионов дефицитны.
Заслушав и обсудив доклады, участники «круглого стола» выработали ряд рекомендаций, которые будут направлены в адрес Минэкономразвития и профильных комитетов обеих палат Федерального Собрания РФ.
В мартовском Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин неоднократно обращался к вопросам и перспективам регионального развития. Глава государства предложил развернуть масштабную программу пространственного развития страны, включая развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие 6 лет. При этом было указано на то, что развитие населённых пунктов связано с комплексным решением многих других проблем — таких как здравоохранение, экология, образование, транспорт.
За последние 5-7 лет население крупнейших городов России выросло почти на 5 миллионов человек, в то время как население на остальных территориях страны сократилось на 3 миллиона человек. В 40 крупнейших агломерациях на сегодняшний день проживает 50 процентов жителей страны. Таким образом, один из ключевых трендов, выявленных на следующие годы — дальнейшая концентрация населения и экономики в нескольких десятках крупных городов и на прилегающих территориях.