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Воронежцев приглашают на премьерный показ триллера «Винчестер»
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Воронежцев приглашают на премьерный показ триллера «Винчестер» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
3 апреля в кинотеатре «Star&Mlad» Сити-парка «Град» пройдет премьерный показ триллера «Винчестер. Дом, который построили призраки».
Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.
Сбор гостей состоится в 19:00, начало показа в 19:30. «АиФ-Черноземье» разыгрывает пригласительные билеты на два лица в своей группе «ВКонтакте». Подробности по ссылке.
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