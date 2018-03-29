Студенты призывают отказаться от сигарет

За пространство без табачного дыма выступают сегодня вологодские студенты. В областной столице проходит конкурс тематических агитбригад.

Состязания агитаторов, выступающих за здоровый образ жизни, стартовали в областном медицинском колледже. За победу сражаются представители семи учебных заведений региона: из колледжей Вологды Череповца , Тотьмы, Вытегры, Белозерска и других районов области. Их задача — мотивировать отказаться от сигарет, вести здоровый образ жизни и ответственно относиться к своему и чужому здоровью.

Организатором кампании «Пространство без табачного дыма» выступает областной Департамент здравоохранения. До июня этого года на Вологодчине пройдет ряд мероприятий, призывающих отказаться от пагубной привычки.