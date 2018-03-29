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Студенты призывают отказаться от сигарет
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Студенты призывают отказаться от сигарет 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
За пространство без табачного дыма выступают сегодня вологодские студенты. В областной столице проходит конкурс тематических агитбригад.
Состязания агитаторов, выступающих за здоровый образ жизни, стартовали в областном медицинском колледже. За победу сражаются представители семи учебных заведений региона: из колледжей Вологды, Череповца, Тотьмы, Вытегры, Белозерска и других районов области. Их задача — мотивировать отказаться от сигарет, вести здоровый образ жизни и ответственно относиться к своему и чужому здоровью.
Организатором кампании «Пространство без табачного дыма» выступает областной Департамент здравоохранения. До июня этого года на Вологодчине пройдет ряд мероприятий, призывающих отказаться от пагубной привычки.
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