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Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов объявлен в розыск
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Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов объявлен в розыск 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом на пресс-конференции 29 марта рассказал начальник восьмого отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области Павел Савинов.
По его словам, розыскные мероприятия в отношении Сергея Миронова ведутся в течение нескольких недель. В данный момент его местонахождение устанавливается правоохранительными органами. Причины розыска Миронова не разглашаются.
Напомним, что Сергей Миронов покинул пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в октябре 2017 года. Позднее стало известно о том, что он покинул Россию после первого допроса в качестве свидетеля по делу вице-спикера Заксобрания Нижегородской области и экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. До работы в администрации в Нижнего Новгорода Миронов был одним из руководителей подконтрольной Сорокину компании «Старт-Строй».
Также ранее сообщалось о том, что Олег и Никита Сорокины покидают ряды депутатов Законодательного собрания Нижегородской области.
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