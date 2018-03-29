Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов объявлен в розыск

По его словам, розыскные мероприятия в отношении Сергея Миронова ведутся в течение нескольких недель. В данный момент его местонахождение устанавливается правоохранительными органами. Причины розыска Миронова не разглашаются.

Напомним, что Сергей Миронов покинул пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в октябре 2017 года. Позднее стало известно о том, что он покинул Россию после первого допроса в качестве свидетеля по делу вице-спикера Заксобрания Нижегородской области и экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. До работы в администрации в Нижнего Новгорода Миронов был одним из руководителей подконтрольной Сорокину компании «Старт-Строй».