В правительства Красноярского края четырём министрам назначили заместителей 

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подписал указы о назначение заместителей министров краевого правительства.
Заместителем министра строительства на три года назначена Елена Цитович, так же на три года заместителем министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского сроком утвердили Евгения Афанасьева и на один год замминистра образования Максим Румянцев. Все три заместителя уже вступили в должность. Ещё один — экономического развития и инвестиционной политики — вступит в должность с 16 апреля. На это место назначена Ольга Чернышева.
«Для окончательного формирования краевой власти ещё не пришло время. Пока идёт точечная настройка. Последнюю редакцию правительства и администрации губернатора мы увидим только осенью», — считает политолог Александр Чернявский.