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Автодилеры «Зеленого угла» отложили протестную активность
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Автодилеры «Зеленого угла» отложили протестную активность 

Primpress 28 минут назад
Фото: Primpress
В четверг, 29 марта, директор департамента внутренней политики администрации Приморского края Павел Ясевич встретился с автодилерами «Зеленого угла», где побывал корр. PRIMPRESS. По результатам встречи торговцы подержанными японскими автомобилями решили отложить протестную активность — до результатов реакции Москвы на обращение приморских депутатов.
Ранее автодилеры во главе с экс-депутатом Думы Владивостока Андреем Галицких планировали провести акцию протеста против увеличения ставок утилизационных сборов, которые вводятся с 1 апреля. На рандеву с коммерсантами приехал краевой чиновник.
Павел Ясевич рассказал автодилерам, что в митинге на центральной площади Владивостока им отказано, выступать можно на привокзальной площади, но и то вряд ли этично в связи с трауром. Директор департамента объяснил, что краевые власти прореагировали на увеличение утилизационных сборов. Краевые депутаты направили в правительство обращение с просьбой перенести введение новых ставок на 1 сентября. Павел Ясевич предложил отложить выступления хотя бы до получения ответа из правительства — на полторы недели. Автодилеры, посетовав на потери, которые понесет их бизнес после введения новых утилизационных сборов, согласились обождать.
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