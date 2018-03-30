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Танцевальный вечер пройдет в районе Люблино
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Танцевальный вечер пройдет в районе Люблино 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Танцевальный вечер клуба ветеранов состоится в Культурном центре имени Астахова, который расположен на улице Люблинской, 27 апреля. Как рассказала специалист по связям с общественностью центра Елена Саковец, для гостей выступит солист вокально-эстрадной студии «Фортуна».
— Желающие смогут изучить различные русские народные и современные танцы. Музыкальное сопровождение будут обеспечивать солист вокально-эстрадной студии «Фортуна» и другие артисты, в том числе лауреат международных конкурсов Ирик Ильясов, — добавила Елена Саковец.
Вход свободный. Начало в 15.00. Адрес: улица Люблинская, 149. (мю)
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