Танцевальный вечер пройдет в районе Люблино

Танцевальный вечер клуба ветеранов состоится в Культурном центре имени Астахова, который расположен на улице Люблинской, 27 апреля. Как рассказала специалист по связям с общественностью центра Елена Саковец , для гостей выступит солист вокально-эстрадной студии «Фортуна».

— Желающие смогут изучить различные русские народные и современные танцы. Музыкальное сопровождение будут обеспечивать солист вокально-эстрадной студии «Фортуна» и другие артисты, в том числе лауреат международных конкурсов Ирик Ильясов, — добавила Елена Саковец.

Вход свободный. Начало в 15.00. Адрес: улица Люблинская, 149. (мю)