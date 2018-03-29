Юридический рэкет или непрофессионализм? Директор медиакомпании «Тарковский» обвиняется в попытке хищения 5 млн

Юридический рэкет или непрофессионализм? Директор медиакомпании «Тарковский» обвиняется в попытке хищения 5 млн Прокуратура Дагестана провела проверку на нарушение требований законодательства в сфере выделения средств на поддержку отечественной кинематографии.

По итогам расследования на руководителя компании «Тарковский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

В 2017 году генеральный директор компании «Тарковский» поделал документы с целью хищения денежных средств из Фонда кино в размере 5 млн руб.

Отметим, что организация проводит финансирование по государственной программе «Поддержка кинотеатров в населенных пунктах с количеством жителей менее 500 тысяч человек» из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Обвиняемый подделал постановление главы города Южно-Сухокумска о передаче в долгосрочное оперативное управление расположенного в городе кинозала компании «Тарковский» в рамках указанной программы. Заявку на получение денежных средств с поддельным постановлением руководитель организации направил в Фонд кино.

Незаконные действия гражданина были пресечены сотрудниками правоохранительных органов

Ранее директор кинокомпании «Тарковский» Магомед Алиханов обвинял Министерство по делам молодежи Дагестана и национальную премию «Человек года» в плагиате и нарушении авторских прав.

Соответствующее заявление с письменной претензией он направил руководителю министерства Арсену Гаджиеву и руководителю премии Имаму Джаватханову.

Справа: Руководитель премии «Человек года» Имам Джаватханов Слева: Учредитель премии «Человек года» Исрафил Исрафилов

Одной из претензий, направленных организацией «Тарковский» и вызвавшей резонанс в обществе стало заявление об исключительном владении правами на товарный знак «Человек года» на территории России

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«Там было требование, если мы продолжим заниматься проведением премии «ЧГ» в Дагестане, то в судебном порядке с нас будут требовать взыскание в размере 5 млн рублей. Я получил документы от исполнительного директора медиа-группы и изучив их с нашим юристом, мы поняли, что все эти документы являются «воздухом». Они были красиво оформлены, но юридическую силу не имели. Медиа-холдинг «Тарковский», видимо, зарабатывает на юридическом рэкете и рейдерском захвате. Они всячески пытаются навести смуту вокруг разных проектов. В частности, вокруг тех, которые еще не успели зарегистрироваться», — подчеркнул учредитель премии «Человек года» Исрафил Исрафилов.

Второе обвинение было основано на повторении и присвоении названия и формата этно-шоу «Возвращение. Проживи жизнь предков» министерством по делам молодежи в своем проекте.

«Это было какое— то недоразумение. Они выдвинули претензию, что мы присвоили название их проекта нашему, который реализовывался минмолодежи в рамках международного молодежного саммита «Каспий». Хотя, названия абсолютно разные. Наш проект назывался «Завещание предков», а их «Возвращение. Проживи жизнь предков». При том еще и формат шоу был абсолютно другой и реализовывались они по совершенно разным технологиям», — поделился с Mirmol.ru директор форума «Каспий» Магомед Абдулаев

По мнению Магомеда, данная претензия является признаком непрофессионализма команды и полным противоречием, как гражданскому кодексу РФ, так и кодексу чести представителя телевизионной сферы.