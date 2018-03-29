Глава администрации Славска покинул свой пост

Глава администрации Славского муниципального района Константин Панфилов покидает свой пост. Сообщение об этом появилось сегодня, 29 марта, на сайте местной администрации.

«Уходя с должности, я оставляю наш Славский округ в своём сердце. Надеюсь на то, что дальше жителей района ждут большие свершения, что молодёжь будет с удовольствием возвращаться на родные земли, поднимать все сферы деятельности большого муниципалитета. Верю, что Славский округ стоит на пути развития и достижения новых целей. И знаю, что вы сохраните живую традицию созидания, совершенствования и развития», — обратился к жителям Панфилов.