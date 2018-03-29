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Глава администрации Славска покинул свой пост
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Глава администрации Славска покинул свой пост 

Вести Калининград 52 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Глава администрации Славского муниципального района Константин Панфилов покидает свой пост. Сообщение об этом появилось сегодня, 29 марта, на сайте местной администрации.
«Уходя с должности, я оставляю наш Славский округ в своём сердце. Надеюсь на то, что дальше жителей района ждут большие свершения, что молодёжь будет с удовольствием возвращаться на родные земли, поднимать все сферы деятельности большого муниципалитета. Верю, что Славский округ стоит на пути развития и достижения новых целей. И знаю, что вы сохраните живую традицию созидания, совершенствования и развития», — обратился к жителям Панфилов.
Константин Панфилов возглавлял администрацию Славска с декабря 2015 года.
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