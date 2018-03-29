В Новом Уренгое детей обучат 3D-моделированию

На молодежном форуме, состоявшемся в Новом Уренгое, среди любопытных проектов особенно выделился один — студия 3D-моделирования «Папа Карло».

Владимир Валов пять лет шел к её открытию.

— Я прекрасно понимал, что ни в городе, ни в регионе ничего подобного нет, — рассказал он. — И консультировать меня некому. За помощью я обратился в местный департамент молодежи, откуда меня командировали на форум Уральского федерального округа «Утро — 2017».

Технически «подкованный», парень всё схватывал налету. И там же он нашел тех, кто помог ему довести проект до ума. Выиграв грант главы города в размере трехсот тысяч рублей, Валов начал собирать команду, попутно приобретая оборудование. И вот, наконец, в Новом Уренгое открылась ООО «Студия 3Д Моделирования „Папа Карло“.

Санкт-Петербурга и — Сложно с преподавателями в области 3D-графики и моделирования, у нас их нет, таких готовят всего несколько вузов, — посетовал предприниматель. — Так что я заключил договор со специалистами из Москвы Праги . Это дизайнеры, инженеры и даже ювелиры. Один раз в неделю они у нас на занятиях будут делиться опытом и практическими знаниями.

Студия в первую очередь ориентирована на обучение школьников, которым исполнилось десять. Особенно важно дать ученикам базовые знания по бизнес-проектированию и навыки по проецированию и моделированию трехмерной графики.

— Мы хотим донести до ребят вот что: всё, ими придуманное и затем собственноручно сделанное, стоит денег, — отметил Владимир. — То есть, они могут это выгодно продать. А затем так же выгодно вложиться, чтобы развиваться дальше, повышая уровень самоподготовки. Продвигаться к открытию своего дела. Всё это, — подчеркнул он, — мы станем подавать в игровой форме.

Будущие 3D-моделисты должны мыслить нетрадиционно, „с проекцией безмерного пространства“. Одним из элементов их обучения станет работа с компьютерными программами. А вот подступить к 3D-принтеру можно будет только под присмотром преподавателя, потому что там „задействованы температуры до 200 градусов выше нуля“.

Помогут развить зрительное объемное мышление, по мнению Владимира, работы по выжиганию на дереве. Наброски рисунка обведут тонким наконечником и предложат ребятам зеркально отобразить его на обратной стороне.

— Так мы помогаем им раскрыть свой потенциал в сфере объемного творчества, — объяснил Власов.

Спрос на то, чтобы пристроить ребенка в студию, у родителей велик. Владимир признался, что будет вынужден обратиться к спонсорам.

— Но и этого недостаточно, поэтому мы проводим платные занятия два раза в неделю. Их цена варьируется от пяти до восьми тысяч рублей в месяц, — сказал он. — А для тех предприятий или компаний, которые нас финансирует, мы выделяем квоты для их детей.

В этом году Валов планирует открыть аналогичную студию в Надыме , куда его уже пригласили.

На фото сверху: машина для вышивания. Она оборудована по последнему слову техники с большим набором компьютерных программ. Такая уникальность обошлась студии в 700 тысяч рублей