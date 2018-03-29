Депутаты: Ремонт Струковского сада и IV очереди набережной завершат к у маю

В четверг, 29 марта, в думе Самары под председательством Татьяны Братчиковой состоялось заседание фракции «Единой России» , на котором были заслушаны ответственные за ведение реконструкции и ремонта IV очереди набережной и Струковского сада, сообщает городское заксобрание.

Заместитель руководителя департамента градостроительства Олег Захаров рассказал, что на сегодняшний день на IV очереди набережной выполнены все работы, не связанные с благоустройством: построены поливочный водопровод, ливневая канализация, сети электроснабжения. Идут работы по устройству дорожного полотна, практически завершена засыпка щебня и песка. Остается уложить около восьми тысяч квадратных метров асфальта и шести тысяч квадратных метров тротуарной плитки — сделать это раньше помешала мартовская погода. Срок действия контракта по реконструкции набережной, заключенного с ООО «Автодоринжиниринг», истекает 20 мая 2018 года. Все работы планируется полностью закончить до 30 апреля — в том числе, засеять газоны. Захаров уверен, что подрядчик справится.

На вопрос депутата Александра Чернышева об удобстве набережной для маломобильных людей Олег Захаров ответил, что замечания представителей ассоциации инвалидов-колясочников «Десница» были учтены.

О ситуации в Струковском саду рассказал заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.

Два муниципальных контракта на общую сумму 267 млн рублей выполнены в целом на 60%. В 2017 году закончены ремонт тротуаров, замена бортового камня, устройство системы автоматического полива, укладка рулонных газонов, обрезка и посадка деревьев, установка малых архитектурных форм, ремонт наружного освещения, устройство лестничных маршей, ремонт забора по всему периметру, капитальный ремонт фонтанов, ремонт стеллы А. М. Горькому, ремонт административного здания (без покраски). В 2018 году установлены десять секций ворот входных групп и летней эстрады, подъемные платформы для маломобильных граждан, 72 скамейки и 100 урн, отремонтировано кафе, установлены мнемосхемы для инвалидов по зрению. К 30 апреля будут установлены три автономных туалета, дорожные знаки, предстоит завершить ремонт летней эстрады, уложить резиновое покрытие на детской площадке.

Татьяна Братчикова задала вопрос о строительстве в Струковском саду скейт-парка. Сейчас скейтеры собираются у входа в Театр оперы и балета, где уже расколота недавно уложенная плитка.

Сергей Панферов сообщил, что скейт-парк перенесли на место бывшего бассейна, поскольку объект не может быть размещен над тепловыми сетями. Строить спортобъект будет специализированная организация из Санкт-Петербурга

«Я думаю, этого недостаточно, потому что молодежь Красноглинского района вряд ли поедет в Струковский парк, чтобы потренироваться. Надо масштабно подойти к рассмотрению вопроса и выйти с инициативой организации таких площадок в других районах города», — сказала Татьяна Братчикова.

По ее инициативе в парке и на IV очереди набережной в конце апреля депутаты проведут выездные совещания.