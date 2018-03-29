Ещё
Депутаты: Ремонт Струковского сада и IV очереди набережной завершат к у маю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты: Ремонт Струковского сада и IV очереди набережной завершат к у маю 

АиФ-Самара 47 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 29 марта, в думе Самары под председательством Татьяны Братчиковой состоялось заседание фракции «Единой России», на котором были заслушаны ответственные за ведение реконструкции и ремонта IV очереди набережной и Струковского сада, сообщает городское заксобрание.
Заместитель руководителя департамента градостроительства Олег Захаров рассказал, что на сегодняшний день на IV очереди набережной выполнены все работы, не связанные с благоустройством: построены поливочный водопровод, ливневая канализация, сети электроснабжения. Идут работы по устройству дорожного полотна, практически завершена засыпка щебня и песка. Остается уложить около восьми тысяч квадратных метров асфальта и шести тысяч квадратных метров тротуарной плитки — сделать это раньше помешала мартовская погода. Срок действия контракта по реконструкции набережной, заключенного с ООО «Автодоринжиниринг», истекает 20 мая 2018 года. Все работы планируется полностью закончить до 30 апреля — в том числе, засеять газоны. Захаров уверен, что подрядчик справится.
На вопрос депутата Александра Чернышева об удобстве набережной для маломобильных людей Олег Захаров ответил, что замечания представителей ассоциации инвалидов-колясочников «Десница» были учтены.
О ситуации в Струковском саду рассказал заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.
Два муниципальных контракта на общую сумму 267 млн рублей выполнены в целом на 60%. В 2017 году закончены ремонт тротуаров, замена бортового камня, устройство системы автоматического полива, укладка рулонных газонов, обрезка и посадка деревьев, установка малых архитектурных форм, ремонт наружного освещения, устройство лестничных маршей, ремонт забора по всему периметру, капитальный ремонт фонтанов, ремонт стеллы А. М. Горькому, ремонт административного здания (без покраски). В 2018 году установлены десять секций ворот входных групп и летней эстрады, подъемные платформы для маломобильных граждан, 72 скамейки и 100 урн, отремонтировано кафе, установлены мнемосхемы для инвалидов по зрению. К 30 апреля будут установлены три автономных туалета, дорожные знаки, предстоит завершить ремонт летней эстрады, уложить резиновое покрытие на детской площадке.
Татьяна Братчикова задала вопрос о строительстве в Струковском саду скейт-парка. Сейчас скейтеры собираются у входа в Театр оперы и балета, где уже расколота недавно уложенная плитка.
Сергей Панферов сообщил, что скейт-парк перенесли на место бывшего бассейна, поскольку объект не может быть размещен над тепловыми сетями. Строить спортобъект будет специализированная организация из Санкт-Петербурга.
«Я думаю, этого недостаточно, потому что молодежь Красноглинского района вряд ли поедет в Струковский парк, чтобы потренироваться. Надо масштабно подойти к рассмотрению вопроса и выйти с инициативой организации таких площадок в других районах города», — сказала Татьяна Братчикова.
По ее инициативе в парке и на IV очереди набережной в конце апреля депутаты проведут выездные совещания.
Алексей Дегтев в связи с приближением традиционных субботников напомнил депутатам, что Струковский сад много лет подряд был закреплен за городской думой, и призвал всех к участию.
АиФ-Самара: последние новости
Видит насквозь. В Самаре смартфон оснастили суперзрением В Самаре отметят «Карга туй» (Прилет птиц) в традициях башкирского народа Жители области проголосовали за благоустройство 151 общественной территории
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово208
Израильские истребители обманули российские радары163
Юлия Скрипаль пошла на поправку198
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»49
Украина дала ответ по выдаче пранкера412
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение