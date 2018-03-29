Лифты-убийцы: как «вычислить» потенциально опасную кабину подъемника

Sobesednik.ru изучил проблему безопасности при пользовании лифтами. Почему они все чаще падают и есть ли шанс уцелеть?

Каждый год в России происходят десятки трагедий с лифтами в жилых домах. Исходы разные — от ушибов до смертельного исхода, который по статистике происходит намного чаще.

Выжить в летящей кабине

Падающий лифт — типичный сюжет фильмов-катастроф. В жизни при столкновении лифта, падающего со скоростью примерно 60 км в час, с дном шахты, выжить практически невозможно. И совет ложиться, чтобы распределить силу удара равномерно по площади тела, бесполезен.

Так, в 2016 году в Москве , в комплексе «Алые паруса», лифт убил 38-летнюю дочь известного диктора Евгения Кочергина (несколько десятилетий он вел программу «Время» и был лицом Центрального телевидения. — Ред.). Тогда виновным назначили электромеханика Алексея Белоусова , который осматривал лифт накануне трагедии. Суд дал ему 3,5 года колонии общего режима . Но ни одна начальничья голова тогда не полетела. Спустя 2 года в этой истории по-прежнему много вопросов и случившееся выглядит как закономерность — в ЖК должна была рано или поздно произойти беда с лифтами.

На заметку

Информацию о последней проверке лифта можно запросить в Ростехнадзоре , а также в управляющей компании. В техпаспорте лифта делаются отметки о проверках и техсостоянии. В самой кабине лифта должна быть информация о том, кто является эксплуатирующей организацией, когда его проверяли, какая у него скорость и грузоподъемность.

«Алые паруса» — комплекс элитный: стоимость жилья и «коммуналки» здесь выше, чем в других московских домах. Из бонусов жильцы получают роскошный вид из окон на Москву-реку. Но, оказывается, деньги решают не все. Жильцы того самого дома на Авиационной часто жаловались на проблему с лифтами: их начинало трясти на уровне 6–8-го этажей, они издавали чудовищные скрежещущие звуки. Но в УК и обслуживающей организации эти заявления жильцов игнорировали. В инициативную группу входила и погибшая Ирина. В тот день она села в лифт, и он застрял на уровне 7–8-го этажей. Дальше система повела себя странно: противовес с чугунным грузом начал двигаться ввысь, а когда дошел до самого верха, развалился и полетел вниз. Это и стало причиной аварии: чугунные чушки пробили кабину лифта, в котором находилась Ирина, и она полетела в шахту, не успев ничего сказать диспетчеру. Есть еще одна загадка в этой истории: камеры видеонаблюдения во взбесившемся лифте отключились за 20 минут до трагедии — в 11:00. При этом версию преднамеренного убийства следователи не рассматривали.

Проверка Ростехнадзора показала, что в новом жилкомплексе массовые нарушения: крутые лифты фирмы «Отис», напичканные электроникой, изношены и представляют угрозу жизни и здоровью.

Ваша безопасность

Как понять, что лифт исправен?

•​ Закрывает двери до конца и останавливается строго на этаже вровень с полом. Допустимое отклонение от уровня пола — не больше 3,5 сантиметров.

•​ У него не повреждена кабина, нет никаких отверстий, выж­женных кнопок, нигде не торчат провода.

•​ Двигается без скрежета, сильных посторонних звуков и вибрации.

•​ Запускается только с нажатия кнопки и приходит на этаж, на который был вызван.

•​ Если в проеме зажата рука, нога, предмет, лифт должен автоматически открыть двери.

Ольга Колодонова