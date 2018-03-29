Жители Преображенки смогут купить на сельскохозяйственных ярмарках качественные продукты 

Ярмарки выходного дня заработают по 102 московским адресам.
Ярмарки откроются 20 апреля. Торговые места организуют во всех округах столицы на 102 площадках — полный список можно посмотреть на портале открытых данных.
Москвичи смогут купить на ярмарке выходного дня сельскохозяйственную продукцию, произведенную и выращенную в странах-участницах Евразийского экономического Союза. В этот раз в Москву привезут овощи и фрукты — впервые каждое пятое место на площадках займут производители витаминной продукции. Отдельные торговые места выделят специально для пенсионеров и инвалидов, которые будут продавать собственноручно выращенные фрукты и овощи.
Подать заявку в этот раз можно онлайн на официальном сайт мэра и столичного правительства или офлайн в центрах «Мои документы». Заявочная кампания пройдет со 2 по 6 апреля. Все торговые места для фермеров бесплатные — и это выгодно отразится на ценах, которые будут ниже, чем на рынке. На вопросы по процедуре регистрации ответят специалисты ГБУ «Московские ярмарки» по телефону: +7 (499) 128-76-37 или служба технической поддержки mos.ru: +7 (495) 539-55-55.