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Жители Преображенки смогут купить на сельскохозяйственных ярмарках качественные продукты
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Жители Преображенки смогут купить на сельскохозяйственных ярмарках качественные продукты 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Ярмарки выходного дня заработают по 102 московским адресам.
Ярмарки откроются 20 апреля. Торговые места организуют во всех округах столицы на 102 площадках — полный список можно посмотреть на портале открытых данных.
Москвичи смогут купить на ярмарке выходного дня сельскохозяйственную продукцию, произведенную и выращенную в странах-участницах Евразийского экономического Союза. В этот раз в Москву привезут овощи и фрукты — впервые каждое пятое место на площадках займут производители витаминной продукции. Отдельные торговые места выделят специально для пенсионеров и инвалидов, которые будут продавать собственноручно выращенные фрукты и овощи.
Подать заявку в этот раз можно онлайн на официальном сайт мэра и столичного правительства или офлайн в центрах «Мои документы». Заявочная кампания пройдет со 2 по 6 апреля. Все торговые места для фермеров бесплатные — и это выгодно отразится на ценах, которые будут ниже, чем на рынке. На вопросы по процедуре регистрации ответят специалисты ГБУ «Московские ярмарки» по телефону: +7 (499) 128-76-37 или служба технической поддержки mos.ru: +7 (495) 539-55-55.
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