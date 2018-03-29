Шесть чудес над Енисеем. Красноярские мосты были самыми большими в Азии

Менее чем за 100 лет Красноярск вырос из сибирской глубинки в миллионный мегаполис. Его развитие было тесно связано со строительством мостов — уникальных и неповторимых по своей конструкции. Для инженеров всех времён покорение крупнейшей реки России , Енисея, было настоящим вызовом, каждый из которых заканчивался успехом.

О том, когда в краевом центре появилась первая переправа, какой мост был секретным объектом и какую магистраль ставили наравне с Эйфелевой башней, корреспонденту «АиФ-Красноярск» рассказала начальник отдела истории краеведческого музея Татьяна Никандрова.

Построенный своими руками

История строительства мостов в Красноярске началась ещё в конце 19-го века. Тогда в сибирской глубинке было решено соорудить железнодорожный мост, который должен был поделить Транссибирскую магистраль на две части.

В 1895 году российские рабочие и техники под руководством известного инженера Евгения Карловича Кнорре начали строительство магистрали. Естественно, в то время не было никакой современной техники, поэтому устройство возводили полностью вручную. Строители сами катили на брёвнах тяжелейшие конструкции, забивали сваи, укладывали брусья. И через четыре года появился первый мост через Енисей весом 5440 тонн. Он был спроектирован со значительным запасом прочности, рассчитан на увеличение нагрузки до 40% и стал самым большим в Азии. Мост даже выставляли на всемирной выставке в Париже в 1900 году, где он получил золотую медаль вместе с Эйфелевой башней. Сооружение из не известной никому Сибири получило признание наравне со столичной европейской башней, где технологии строительства развивалась в разы быстрее. Первый красноярский мост называли чудом света.

К слову, не все жители были рады этому «чуду». Паровозы топились на дровах, что сопровождалось большим количеством копоти. Есть публикация в газете того периода, в которой рассказывается, как жители отозвались на первый приход паровоза. «Столько дыма, город задыхается!» — говорили горожане. Согласитесь, такие заметки весьма символичны для современного Красноярска.

Железнодорожной магистралью гордились сто лет. Но спустя век железо устарело, и ездить по мосту стало небезо­пасно. Так как денег на содержание исторической пролётки не было (или их просто пожалели), её разобрали. К сожалению, она сохранилась только на фото. Но строители сменили железо, и мост продолжил функционировать. Однако в 2007 году он был разобран и сдан на металлолом.

Кстати, железнодорожный мост стал причиной создания микрорайона Николаевка. Рабочие день и ночь находились на объекте и решили построить себе рядом жилище.

Переправа с 10 рублей

На рубеже 20-го века Красноярск развивался в основном на левом берегу. На правом находились посёлки Лалетино, Торгашино, Базаиха, которые остались от казачьих станиц. А сибиряки любили ходить в гости к соседям и гулять по Столбам. Кроме того, у многих на правом берегу находились дачи. Приходилось переправляться через Енисей на лодках, а зимой ходить по льду.

По железнодорожному мосту ходил лишь один вагончик, «матаня», которого, конечно же, не хватало на весь город. А лодочники за переправу брали по рублю, что в то время было довольно приличной суммой.

Тогда красноярцы придумали понтонный мост, который работал до 1961 года. Он состоял из резиновых надувных лодок, по которым пролагался деревянный помост, связанный железными канатами. Люди перебирались по нему в основном пешком. Но если через него переправлялся, к примеру, грузовик, то никого больше не пускали, и на берегах скапливались большие очереди. К слову, на мосту постоянно дежурили спасатели, так как люди часто не удерживали равновесие и падали в воду. Каждый день в шесть часов вечера устройство разбирали, так как Енисей был судоходной рекой и надо было освобождать место кораблям. Если горожане не успевали переправиться, им приходилось ночевать на чужом берегу…

особенность коммунального моста — 20 огромных полуарок

Большую роль в строительстве нового автомобильно-пешеходного моста сыграл Николай Каминский, который был депутатом Верховного Совета. В 50-е годы он выбил у государства деньги, и началось возведение современного моста, который сейчас является визитной карточкой Красноярска и изображён на 10-рублёвой купюре.

Его строили не только красноярцы, но и приезжие: приглашали плотников, бетонщиков, людей всех профессий. Если ты ничего не умел, то выходил на субботники. Кстати, тогда на строительство моста после армии по комсомольской путёвке в качестве шофёра приехал работать Дмитрий Миндиашвили . После он остался жить в Красноярске, именно здесь состоялся как заслуженный тренер по вольной борьбе и воспитал немало олимпийских чемпионов. А ответственным за строительство нового моста был новосибирский мостоотряд №7, который, к слову, строил все мосты в городе.

В 1961 году новую магистраль через Енисей, соединяющую площадь у театра оперы и балета и Свердловский район, сдали в эксплуатацию. Мост стал самым большим автомобильным мостом в Азии. Кроме этого, по нему была проложена трамвайная линия.

Из-за сплочённости людей и трудового героизма простых граждан мост решили назвать Коммунальным. О нём слагали песни, читали стихи. Не было ни одного художника, который бы не изображал Коммунальный мост. Единственные, кто был недоволен его строительством, — сотрудники краеведческого музея. От моста шли большие вибрации, и историки боялись, что это нанесёт вред их коллекциям.

Мост влюблённых

Красноярск известен не только транспортными мостами. В краевой столице есть один пешеходный мост.

Его строительство велось в 1979-1985 гг. Первоначально объекту было присвоено имя основателя города Андрея Дубенского, но потом его назвали Виноградовским, по фамилии архитектора-строителя. Мост уникален тем, что был построен без опор и ведёт к большому острову Татышев, на котором в центральной части города устроили зону здоровья. В нашей стране такой остров есть только в Санкт Петербурге — Васильевский. Но и он уже застроен.

Сегодня Виноградовский мост называют ещё мостом влюблённых, потому что это популярное место свиданий. Недалеко заложена аллея влюбленных, где молодожёны сажают яблони — как символ богатства, и рябины — символ верности.

Очень секретный

Вслед за Коммунальным по­явился третий, стратегический и даже секретный мост — «Три семёрки», о котором мало кто знал.

Его построили в 1984 году, однако им не пользовались. Он был запасным, на случай военных действий. Позже по нему начали ходить машины и поезда. Мост связал объездную дорогу на севере города в Советском районе и Ленинский район на правом берегу реки. «Три семёрки» — номер технической документации моста. Это название прижилось.

Мост «777» держали на случай военных действий.

Мост строился по новым технологиям на буронабивных сваях. Для этого буровые станки углубляли в дно на глубину до 30 метров, формируя скважину диаметром в 1,5 метра. В скважину опускался металлический каркас и заполнялся бетоном.

…И очень широкий

Город развивался, правый берег становился крупнейшим промышленным центром, население увеличивалось.

Горожанам из Советского района было довольно далеко добираться до центра города, чтобы попасть на правый берег. Появилась необходимость построить ещё один мост в черте города. Так, в 1986 году появился Октябрьский мост. Своё название он получил из-за того, что первый камень был заложен 7 ноября 1977 года, в 60-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Он имеет цельнометаллическую конструкцию, состоит из двух сегментов и сухопутной части острова Татышев. Октябрьский стал самым длинным и широким мостом (он в полтора раза шире Коммунального).

Впервые в СССР мост облицевали железобетонными блоками высокой прочности и износостойкости. Однако в 2006-2008 гг. он претерпел значительную реконструкцию. Дело в том, что мост имел по три полосы движения в каждом направлении, а строители решили увеличить их до четырех над руслом и протокой Енисея и до пяти на сухопутной части по острову Татышев. Это было сделано за счёт демонтажа трамвайных путей.

Место артефактов

Несмотря на то что в начале 21-го века в Красноярске функционировали через Енисей три моста, в обществе постоянно велись разговоры о том, что не помешал бы ещё один.

И на самом деле проект 4-го моста (как его называют в народе), появился ещё в 80-е годы. Но не было подрядчиков, сметы, денег. Строительство постоянно откладывалось. Между тем автопарк рос, люди жаловались, что задыхаются от пробок. Наконец в 2012 году началось возведение четвёртого моста. В 2016 году он соединил районы Николаевки и Базаихи. К слову, мэр города Сергей Ерёмин предложил назвать его Николаевским, чтобы увековечить в памяти район города, который постепенно сносят. Интересная получилась история: при строительстве железнодорожного моста Николаевку возвели, а после возведения 4-го — сносят. Стоит отметить, что сам мост небольшой — всего 1 км 300 метров. Но у него огромные развязки, вместе с которыми он достиг семи километров и стал самым большим в городе.

Красноярцы ждали четвёртый мост более 30 лет.

Красноярские археологи не раз возле этого моста находили удивительные артефакты. Несколько лет назад прямо возле моста, во дворе Николаевки, были найдены останки мамонта и орудия труда древних людей. Останкам древних животных, по одной из версий, 17 тысяч лет. Они хранились на трёхметровой глубине бывшего огорода. Людей отсюда переселили из-за строительства 4-го моста. А два года назад были обнаружены женские останки южносибирского антропологического вида. Историки считают это самой важной находкой за всё время.