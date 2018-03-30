В Симферополе сократят общественный транспорт

В декабре в городе были убраны маленькие маршрутки. Их заменили большими автобусами, и таким образом уменьшили количество транспорта.

После замены старых маршруток количество единиц общественного транспорта в Симферополе планируют сократить до 320 единиц. По словам Круцюка, если не произвести замену подвижного состава, то любой оптимизацией количество транспорта не уменьшится.