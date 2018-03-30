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В Симферополе сократят общественный транспорт
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В Симферополе сократят общественный транспорт 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта, ФедералПресс. Замглавы администрации Симферополя Сергей Круцюк рассказал, что в городе сорбируются сократить общественный транспорт.
В декабре в городе были убраны маленькие маршрутки. Их заменили большими автобусами, и таким образом уменьшили количество транспорта.
После замены старых маршруток количество единиц общественного транспорта в Симферополе планируют сократить до 320 единиц. По словам Круцюка, если не произвести замену подвижного состава, то любой оптимизацией количество транспорта не уменьшится.
Начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова уточнила, что после проведения конкурсов среди перевозчиков и заключения новых контрактов все маршрутки в городе заменят. Так, подвижной состав будет изменен весь, кроме транспорта «Горавтотранса» и новых автобусов, которые точечно вышли на маршруты.
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