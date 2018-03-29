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Дипломатические сотрудники впервые напишут «Тотальный диктант»
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Дипломатические сотрудники впервые напишут «Тотальный диктант» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил Дальневосточный координатор проекта Вячеслав Беляков.
Впервые в истории акции дипломатические сотрудники смогут принять участие в написании «Тотального диктанта» для иностранцев — TruD на отдельной площадке во Владивостоке.
— Впервые в истории диктанта дипломатические работки смогут написать тест TruD на отдельной площадке. Совместно с дальневосточным филиалом фонда «Русский мир» мы эту площадку проведем в научной библиотеке ДВФУ (дальневосточный федеральный университет — прим. ред.), — пояснил Вячеслав Беляков.
По его словам, тест TruD был специально разработан для людей, которые изучают русский язык, как иностранный. Все, кто пожелает пройти тест, смогут сделать это в Дальневосточном федеральном университете, Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете и Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, отмечает РИА Новости.
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