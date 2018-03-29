Пушков назвал Ханстмана послом плохих новостей

"Посол США в Москве Джон Хантсман не исключил ареста российских активов в США. Такая угроза существовала давно. Сам же Хантсман, вероятно, против своей воли превратился в «посла плохих новостей». Все его слова о готовности к сотрудничеству опровергаются действиями Вашингтона", — написал Пушков в Twitter.

Ранее в интервью телеканалу РБК Хантсман выразил надежду на стабилизацию отношений Вашингтона и Москвы.

США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также исполнительного указа о блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность.