Ещё
Пушков назвал Ханстмана послом плохих новостей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков назвал Ханстмана послом плохих новостей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал посла США в РФ Джона Ханстмана вестником плохих новостей, поскольку все его призывы к сотрудничеству опровергаются действиями Вашингтона.
"Посол США в Москве Джон Хантсман не исключил ареста российских активов в США. Такая угроза существовала давно. Сам же Хантсман, вероятно, против своей воли превратился в «посла плохих новостей». Все его слова о готовности к сотрудничеству опровергаются действиями Вашингтона", — написал Пушков в Twitter.
Ранее в интервью телеканалу РБК Хантсман выразил надежду на стабилизацию отношений Вашингтона и Москвы.
США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также исполнительного указа о блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность.
РИА Новости: последние новости
Жители Башкирии, Оренбуржья и Удмуртии почтили память погибших в Кемерово Если Скрипалей и отравили, то точно не веществом А-234, считает эксперт Дума приняла в первом чтении законопроект о поддержке трудовой мобильности
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»41
В последний раз21
Для россиян предложили ввести новый вид наказания145
Британию встревожила российская «Мертвая рука»427
Чиновников наказали за банкет в день траура114
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение