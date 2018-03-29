Чем может обернуться маскировка крупного бизнеса под малый

Торговый центр, в котором произошла трагедия в Кемерове , годами не проверялся. Компании-собственники были оформлены, как малый бизнес. При этом, как заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин , речь о малом бизнесе не идет. «В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли», — говорил руководитель СК. Как может крупный бизнес может замаскироваться под малый, и какие выгоды от этого получить?

Есть несколько причин, по которым владельцы крупного бизнеса маскируют его под малый. Первая — это налогообложение. Индивидуальный предприниматель, который находится на упрощенной системе налогооблажения, может платить либо 6% от своих доходов, либо 15% от доходов за минусом расходов, что достаточно удобно по сравнению с компаниями, которые должны платить налог на прибыль, НДС, вести сложную систему бухгалтерского учета. Сам ИП выплачивает налог и подает декларацию раз в год, у него все достаточно просто.

Ситуация, когда крупный бизнес маскируется под малый, достаточно характерна для регионов, говорят эксперты. Для этих целей, как правило, делается искусственное дробление бизнеса, объясняет партнер юридической компании « Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев:

Рустам Курмаев партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» «Например, если взять торговый центр, то можно его оформить на четверых, на пятерых индивидуальных предпринимателей. Которые, по сути, будут представлять собой одну группу лиц, будут получать доходы, с этих доходов будут платить 6%. Либо индивидуальный предприниматель, являющийся собственником всего торгового центра, заключает договор с аффилированной структурой и по сути является единственным собственником арендодателем по отношению к этой структуре. А структура является прослойкой, выступает неким буфером между ним и реальным арендодателем-собственником и другими арендаторами».

Замаскироваться можно и с помощью ООО. Стандартная схема — когда выделяются определенные направления бизнеса в отдельные компании. Например, подразделение, которое занимается подбором персонала — в кадровую службу, охрана — в отдельный ЧОП, люди, которые занимаются обслуживанием, в сервисную компанию. Недвижимость оформляется на компанию той юрисдикции, где будут минимальные налоги, говорит общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей Александр Хуруджи

Александр Хуруджи общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей «Формируются центры прибыли, формируются центры собственности, на которых юридически оформлена собственность. Таким образом, снижаются риски, снижаются затраты, и можно каждое направление в более-менее понятной логике мотивировать персонал, привязывая ключевые показатели эффективности к понятным величинам. Если вы как крупная компания попадаете сразу же на НДС, на налог с продаж, то как малое предприятие если вы не превышаете порога выручки, если ваш арендатор, как правило, тоже представитель малого и среднего бизнеса, который не плательщик НДС, то это целесообразно».

Технически оформить подобную маскировку не сложно. Но проблема в том, что налоговые органы давно уже научились выявлять дробление крупного бизнеса, рассказывает ведущий юрист «Пепеляев групп» Петр Попов

Петр Попов ведущий юрист «Пепеляев групп» «Раздробить финансовый поток, который по факту единый и предназначается одним и тем же владельцам бизнеса. Но налоговые органы, как правило, это видят. В лучшем случае все закончится приглашением с вызовом в налоговый орган, с вежливым предложением эту практику прекратить. В худшем случае — налоговыми санкциями, вплоть до уголовной ответственности».

В итоге размер бизнеса определяют его доходы и количество занятых. На бумаге одна крупная компания может быть оформлена как десять мелких. Но это не отменяет требований обеспечения безопасности.