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Радаев: Аграрному сектору нужно действовать максимально оперативно
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Радаев: Аграрному сектору нужно действовать максимально оперативно 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На заседании правительства были названы сроки грядущей посевной. Согласно предварительной оценке, на проведение весенне-полевых работ потребуется свыше 10 млрд рублей. Губернатор обозначил ряд задач перед АПК области на текущий год. -Погодные условия вносят свои коррективы, сроки работ сдвигаются. Это значит, что аграрному сектору нужно действовать максимально оперативно и, как только станет возможно, приступать к севу, — подчеркнул глава региона. Губернатор обратил внимание на то, что посевная кампания 2018 года будет отличаться наращиванием объемов минеральных удобрений; более чем в половине муниципальных районов расширится клин.
-Изменится сама структура посевных площадей в сторону увеличения зернобобовых, которые имеют более высокий экспортный потенциал. Экспорт зерна остается главной задачей агробизнеса. Для этого определен целый комплекс мер господдержки, — отметил Валерий Радаев.
Зампред Правительства Алексей Стрельников, весенне-полевые работы начнутся после 20 апреля. С учетом складывающихся погодных условий учеными-аграриями разработана стратегия и тактика работ. Было подчеркнуто, что в текущем году аграрии будут проводить корректировку посевных площадей — пересевать часть озимого клина яровыми культурами. В целом по области посевная площадь составит более 3,8 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры займут 59,3% от посевной площади, подсолнечник — 1,16 млн га, сахарная свекла — 11,8 тыс. га, овоще — бахчевые — 30,2 тыс. га, картофель — 21,5 тыс. га. На сегодняшний день засыпано 165 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур или 111% от потребности, в том числе более 3,5 тыс. тонн элитных. В хозяйствах проводятся работы по подработке и проверке, приобретаются гибридные семена кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, овощных культур, элитные сорта картофеля.
Губернатор обратил особое внимание на обеспеченность не только посевными материалами и техникой, но и кадрами. И призвал принять все меры.
-Кадровое звено — один из главных вопросов в предстоящей посевной кампании, — подчеркнул Валерий Радаев, — мы можем говорить о машинах, тракторах, элитных семенах и прочем, но есть еще и человеческий фактор.
По словам Алексея Стрельникова, к работе готовы приступить 9 тысяч 156 механизаторов при потребности в 10 тысяч человек.
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