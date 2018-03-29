«Любимый храм». Рассказывают взрослые 

Продолжаем публикацию впечатлений и снимков, присланных читателями газеты на конкурс «Любимый храм». На этот раз свою историю о самой близкой сердцу церкви округа рассказывают взрослые участники. Храм Казанской иконы Божией Матери в Орлово Рассказывает Екатерина Громова — На окраине Солнцево, в тихом и уютном месте деревни Орлово, расположился храм Казанской иконы Божией Матери. После того, как впервые вошли в храм, нам он очень понравился. И вот мои дети уже третий год посещают воскресную школу. Наши преподаватели не только рассказывают о церкви, библии, но и учат любви к Богу и окружающим. Каждое занятие неповторимо, каждый преподаватель вкладывает в них любовь и частичку души. Дети вместе со взрослыми устраивают спектакли к Рождественскому и Пасхальному праздникам. А помимо занятий наш приход устраивает масленичные гулянья, благотворительные ярмарки, паломнические поездки. Настоятели отец Михаил и отец Максим самым активным образом участвуют в жизни храма. Без их наставлений не было бы такой замечательной церкви и доброжелательного прихода. Желаем всем, кто посещает наш храм, найти утешение и любовь Господа. Храм Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Рассказывает Александр Денщиков
— 7 октября 2006 года был заложен первый камень в основание храма. 31 марта 2010 года прошло освящение крестов для куполов. 13 ноября 2010 года освятили колокола. Я присутствовал и при освящении креста перед строительством храма, и при освещении и установке крестов, и даже попал на освящение колоколов. Но, как ни странно, в самом храме после отделки не был ни разу.
Я невоцерковленный человек, но верующий, считаю, что бог в человеке и для веры никакие атрибуты не нужны, хотя неоднократно ходил на освящение куличей, захожу в церковную лавку, покупаю крестики для детей. Крестил дочку в нашем солнцевском храме. Храм нравится архитектурно, очень здорово смотрится на берегу нашего пруда. Рассказывает Егор Гусев
— Посещаю храм довольно редко, в основном хожу на праздники. Очень нравится храм в Солнцево, он очень красивый (на мой взгляд один из самых красивых в ЗАО). В районе Переделкино есть собор «Игоря Черниговского», очень хочу туда попасть, что бы сделать фотографии, но пока не получается. Храм Святителя Димитрия, митрополита Ростовского в Очаково Рассказывает Елена Соболева
— Разбирала домашний видеоархив. Попалось на глаза видео 2008 года с нашего венчания. Что же изменилось за десять лет? Храм Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, стал за эти годы для меня родным. Пытаюсь вспомнить, как впервые пришла сюда. Наверное, в 2003-м году, когда мы переехали жить в Очаково и в этой церкви крестили сына. Храм в те годы ещё только восстанавливался после разрухи, но нет даже фотографии, а воспоминания у меня остались очень смутные. Помню только, что церковная лавка была расположена в притворе храма, слева от входа. Сейчас она находится в отдельном домике. Примерно в 2005-2006 годах стояли строительные леса, шла роспись внутри храма. В какой-то момент леса были сняты, и он всем на радость предстал во всей красе, украшенный фресками сверху донизу. Но в те годы, это всё прошло мимо меня, храм ещё не стал своим и близким сердцу.
Такая простая белокаменная церковь 18 века… с зелеными луковками куполов и колокольней. Табличка на храме гласит: «Церковь Святителя Димитрия Митрополита Ростовского в бывшем селе Очаково сооружена в 1757 — 61 г.г. Является памятником архитектуры». Давайте мысленно отправимся в 1757 год. Канонизация (примеч. причисление к лику святых) Димитрия Ростовского… стала мощной духовной поддержкой… В апреле 1757 года мощи святителя Димитрия были оглашены святыми. А 5 мая этого же года владелец села Очаково Опочинин уже обращается в Синодальную контору с просьбой о разрешении строительства нового храма в честь новопрославленного святого Димитрия Ростовского, популярность которого в те годы была огромна. Немного о самом Святом Димитрии Ростовском… Он прославлен как чудотворец, выдающийся проповедник, христианский писатель, искоренитель расколов. Дмитрий Ростовский в течение 20 лет писал Жития святых. В результате получился труд в 12 томов о жизни, чудотворениях и подвигах великих христианских святых. «Четьи-Минеи» Дмитрия Ростовского стали самым любимым чтением в домах, где знали грамоту. Святой Димитрий писал: «Некоторые недоумевают, как Христос может быть одновременно и на небе, и на земле в многочисленных православных храмах? А я спрошу, как же солнце светит и на небе, и на земле, и на востоке, и на западе, и во всех странах мира?». Газета благодарит всех читателей, принявших участие в конкурсе «Любимый храм». Каждый ваш рассказ был очень важен для нас. А победителей мы уже пригласили в редакцию, чтобы вручить заслуженные призы.