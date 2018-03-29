«Любимый храм». Рассказывают взрослые

Продолжаем публикацию впечатлений и снимков, присланных читателями газеты на конкурс «Любимый храм». На этот раз свою историю о самой близкой сердцу церкви округа рассказывают взрослые участники. Храм Казанской иконы Божией Матери в Орлово Рассказывает Екатерина Громова — На окраине Солнцево, в тихом и уютном месте деревни Орлово, расположился храм Казанской иконы Божией Матери. После того, как впервые вошли в храм, нам он очень понравился. И вот мои дети уже третий год посещают воскресную школу. Наши преподаватели не только рассказывают о церкви, библии, но и учат любви к Богу и окружающим. Каждое занятие неповторимо, каждый преподаватель вкладывает в них любовь и частичку души. Дети вместе со взрослыми устраивают спектакли к Рождественскому и Пасхальному праздникам. А помимо занятий наш приход устраивает масленичные гулянья, благотворительные ярмарки, паломнические поездки. Настоятели отец Михаил и отец Максим самым активным образом участвуют в жизни храма. Без их наставлений не было бы такой замечательной церкви и доброжелательного прихода. Желаем всем, кто посещает наш храм, найти утешение и любовь Господа. Храм Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Рассказывает Александр Денщиков

— 7 октября 2006 года был заложен первый камень в основание храма. 31 марта 2010 года прошло освящение крестов для куполов. 13 ноября 2010 года освятили колокола. Я присутствовал и при освящении креста перед строительством храма, и при освещении и установке крестов, и даже попал на освящение колоколов. Но, как ни странно, в самом храме после отделки не был ни разу.

Я невоцерковленный человек, но верующий, считаю, что бог в человеке и для веры никакие атрибуты не нужны, хотя неоднократно ходил на освящение куличей, захожу в церковную лавку, покупаю крестики для детей. Крестил дочку в нашем солнцевском храме. Храм нравится архитектурно, очень здорово смотрится на берегу нашего пруда. Рассказывает Егор Гусев

— Посещаю храм довольно редко, в основном хожу на праздники. Очень нравится храм в Солнцево, он очень красивый (на мой взгляд один из самых красивых в ЗАО). В районе Переделкино есть собор «Игоря Черниговского», очень хочу туда попасть, что бы сделать фотографии, но пока не получается. Храм Святителя Димитрия, митрополита Ростовского в Очаково Рассказывает Елена Соболева

— Разбирала домашний видеоархив. Попалось на глаза видео 2008 года с нашего венчания. Что же изменилось за десять лет? Храм Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, стал за эти годы для меня родным. Пытаюсь вспомнить, как впервые пришла сюда. Наверное, в 2003-м году, когда мы переехали жить в Очаково и в этой церкви крестили сына. Храм в те годы ещё только восстанавливался после разрухи, но нет даже фотографии, а воспоминания у меня остались очень смутные. Помню только, что церковная лавка была расположена в притворе храма, слева от входа. Сейчас она находится в отдельном домике. Примерно в 2005-2006 годах стояли строительные леса, шла роспись внутри храма. В какой-то момент леса были сняты, и он всем на радость предстал во всей красе, украшенный фресками сверху донизу. Но в те годы, это всё прошло мимо меня, храм ещё не стал своим и близким сердцу.