В 45 моделях смартфонов нашли встроенные на этапе производства вирусы

Специалисты российской антивирусной лаборатории Dr.Web выявили встроенные на этапе производства вирусы в 45 моделях смартфонов, рассказал гендиректор компании Борис Шаров

«Пользователи сообщили нам о том, что в их телефоне наш антивирус нашел вредоносное программное обеспечение. После проведенного анализа мы поняли, что оно находится в системной области, куда не может попасть никакой вирус извне, а может быть заложен только на этапе производства. Мы провели более детальное исследование и нашли такое вредоносное ПО, заложенное на этапе производства, в 45 моделях телефонов с операционной системой Android», — цитирует Шарова РИА «Новости»

Глава антивирусной компании отметил, что речь идет о моделях Leagoo, Cherry Mobile Flare, UHANS A101, Zopo Speed 7 Plus, Umi London, Doogee, Haier T51, Tesla SP6.2 и других производителях, которые в России не на слуху, «но очень распространены в мире».

Шаров также отметил, что в результате этого в мире могут пострадать несколько сотен тысяч пользователей указанных марок телефонов.

«Мы выявили очень длинный список серверов, куда это вредоносное ПО с телефонов отправляло данные. Оно может с этих же серверов также скачивать что-то на телефон. То программное обеспечение, которое мы нашли, могло в любой момент притащить любую вредоносную программу, банковскую, шпионскую и так далее», — отметил Борис Шаров.

По его словам, все телефоны были китайского производства.