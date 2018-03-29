«Предпринимательские способности необходимы практически всем специалистам». Эдуард Фияксель — о создании кафедры венчурного менеджмента

Как я столкнулся со сложностями внедрения разработок Меня зовут Эдуард Фияксель. В своей «прошлой жизни» я был физиком, работал в научно-исследовательском институте ВНИИМП «Сириус», заведовал лабораторией физики в Горьковском инженерно-строительном институте, защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Физическое моделирование процессов колебания и излучения неоднородной цилиндрической оболочки», получил семь авторских свидетельств, посвященных «плоским экранам». Кстати, именно в те годы я впервые столкнулся со сложностями внедрения разработок. В 1980 году разработанные нами электролюминесцентные экраны на постоянном токе были выставлены на ВДНХ, вокруг них кружили японцы (очень уж им хотелось получить наши технологии — были и такие времена).

Больше года я пытался выбить министерский приказ о внедрении разработок на советских предприятиях.

Как только нужный приказ был подписан, пришла телеграмма от руководства ленинградского промышленного предприятия, содержание которой я не смог забыть до сегодняшнего дня: «В связи со строительством развязки Охтинского моста строительство цеха для внедрения изделий откладывается на 2010 год» (шел 1983 год). После этого я написал заявление об увольнении.

Я пришел в бизнес уже в зрелом возрасте В бизнес я пришел уже зрелым человеком, в 1987 году, когда мне было тридцать пять лет. В то время в Горьковском строительном институте был создан Фонд молодежной инициативы, и уже на следующий год я его возглавил. Он занимался проектированием, отделочными и строительными работами, в него входила примерно тысяча человек. В 90-е началось «золотое время» нижегородской земли. Регионом руководил молодой, смелый губернатор-инноватор Борис Немцов . В 1993 году меня пригласили сначала на пост заместителя председателя правления Нижегородского земельного межрегионального банка, а затем доверили и руководство. К этому времени относится реализация пилотных проектов «жилищных сертификатов» и «жилищных займов», позже растиражированных в другие регионы.

Эдуард Фияксель

Возглавляя банк, я плотно общался с менеджментом Горьковского автомобильного завода и через некоторое время предложил систему модернизации продажи и продвижения их продукции, а также получил право продавать автомобили в Центральном регионе (кроме Москвы ). Всего лишь за полгода компания «РосАвто» (в которой мне принадлежал блокирующий пакет) смогла организовать продажи двух тысяч автомобилей в месяц! В те бурные времена мне удалось реализовать еще несколько интересных проектов: производство и продажу женской одежды (многие уже не хотели покупать ширпотреб на рынке, а на дорогие бутики не хватало денег — свободной нишей и воспользовались), туристическую фирму, работающую с Португалией и ее бывшими колониями (тут, правда, настигла неудача из-за того, что португальский партнер заинтересовался другими сферами бизнеса).

Когда меня заинтересовали технологии На границе «нулевых», когда окна возможностей и свободы начали постепенно закрываться, а губернатор-инноватор уехал работать в правительство, я практически полностью переориентировался на технологический бизнес, постепенно приближаясь к своему нынешнему статусу бизнес-ангела, участника венчурного рынка.

Работавший (и продолжающий работать сейчас) в Нижнем Новгороде экспат из США Кендрик Уайт познакомил меня с миром венчурных инвестиций, рассказал о том, как функционируют ангельские объединения. В контексте российской бизнес-среды конца 20 века эти явления смотрелись экзотично, и я поехал учиться у венчурных инвесторов в Израиль

Приехал с воодушевлением и новыми идеями, но первый же проинвестированный IT-проект лопнул в 2000 году в «пузыре доткомов», не успев получить полноценное развитие. Оправившись от быстрой неудачи и «отпустив с миром» как потерянные деньги, так и разочаровавшихся в венчуре партнеров, я основал интернет-лабораторию. Она была изначально ориентирована на офшорное программирование в интересах иностранных заказчиков. К слову, ее я продал в 2013 году корпорации Virgin вместе с «Мегой», но об этом позже.

О первых удачах в венчуре Первой реальной удачей на ниве венчура стало создание в 2001, развитие и продажа в 2006 году структурам АФК «Система» сети кабельного телевидения «Информсервис». За пять лет капитализация компании выросла в десять раз. Эти годы были непростыми: пришлось несколько раз сменить команду менеджеров, конкурировать с «ВолгаТелеком», реализовывались инновационные на тот момент маркетинговые инструменты (конкурсы, праздники, собственную газету и телеканал, дисконтную программу). Также к началу «нулевых» относится проект «Теледом», тогда это был первый бизнес-центр класса «А» в Нижнем Новгороде. Еще до того, как поднялась шумиха вокруг «умных технологий», мы смогли создать реальную интеллектуальную систему управления зданием в режиме «одного окна». Опыт, полученный при реализации этого проекта оказался полезным при строительстве нижегородского клубного жилого комплекса «Изумрудный замок».

«Теледом»

Для души я организовал Китайский центр здоровья в качестве благодарности людям, которые смогли спасти меня после тяжелой болезни в 2002 году, когда, казалось бы, официальная медицина не смогла ничего сделать. Сейчас центр возглавляет выпускница кафедры венчурного менеджмента ВШЭ Юлия Крутова. Но, пожалуй, моей самой громкой удачей стала продажа в 2013 году оператора широкополосного доступа в интернет «Мега» структурам Ричарда Брэнсона (Virgin).

Как мне пришла идея создания кафедры В начале «нулевых», когда я уже успел сколотить приличное состояние, тяжелая болезнь заставила подумать о наследии для будущих поколений. Гонка за богатством, пронизанная «духом 90-х», перестала иметь основное значение в пограничном состоянии между жизнью и смертью.

Кроме того, опыт реализации инновационных проектов показал нехватку качественных управленцев, имеющих креативное мышление, сочетающееся с аналитикой и способностью идти на риск. Российская образовательная система просто не готовила таких специалистов.

Вместе с тем не имело смысла создавать венчурную инфраструктуру в регионе (а именно это было сделано в 2006 году, когда в Нижнем Новгороде родилась первая региональная ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции»), где не было кадров, способных заниматься коммерциализацией технологий. Традиционно в области было множество изобретателей и ученых, да только переучивать их в предпринимателей оказалось делом неблагодарным — проще с нуля вырастить хорошего управленца. К 2005 году у меня сложилось представление о том, как нужно организовать образовательный процесс. Я изучал практику ведущих мировых бизнес-школ, но в них была «мертвая» составляющая — абстрактные кейсы, описывающие экономическую и технологическую реальность давно минувших десятилетий. Да и преподавали в них в основном теоретики, а не действующие предприниматели.

Студенты кафедры

Поэтому за основу методологии были взяты наработки советской физической научной школы, традиции средневековых мастеров и восточных гуру. Говоря проще, студенты должны получать как глубокие теоретические знания, так и опыт командной работы над реальными проектами под руководством наставников-практиков из бизнеса.

Первыми преподавателями кафедры стали мои коллеги Со своими идеями я обратился к руководству Высшей школы экономики и получил поддержку от проректора ВШЭ (ныне — заместителя научного руководителя) Льва Любимова . Как оказалось, что-то подобное в университете уже пытались сделать, но неудачно, так как всем процессом заправляли не люди из бизнеса, а профессора-теоретики. Задача по созданию кафедры венчурного менеджмента оказалось нетривиальной. Оборудованные площади на первых порах предоставлялись возглавляемым мной холдингом «Нижегородский проект». Ключевые сотрудники холдинга стали первыми преподавателями-мастерами кафедры. Я активно привлекал к обучению и других практиков-предпринимателей, которых было сложно оторвать от основной работы. Материальная мотивация не работала — так как преподавательский труд традиционно оплачивается в России не очень хорошо.

«Ты что, хочешь, чтобы твоих детей окружали преступники, наркоманы и проститутки? Нет? Так иди и создавай общество для своих детей!», — говорил я своим бизнес-партнерам и друзьям, многие из которых соглашались и приходили читать курсы и проводить мастер-классы.

Высокий уровень подготовки и мотивации студентов, обучающихся на кафедре, помогал решать приглашенным предпринимателям многие бизнес-задачи. В разное время на кафедре преподавали и преподают: нижегородский «консервный король» Давид Цителадзе, собственник завода по производству декоративного камня «Неолит» Владимир Ванин , бизнес-ангел Алексей Карлов, генеральный директор научно-технологической компании «Медуза» Алексей Кириллов и многие другие.

О выпускниках кафедры «Камерный» характер обучения, когда в первой половине дня студенты изучали теорию, а во второй — работали над реальными проектами, позволил сформировать полноценных специалистов, имеющих не только глубокие экономические знания, но и навыки, связанные с созданием и продвижением нового продукта, финансами, правовыми аспектами бизнеса.

Это не «купированные» менеджеры-теоретики, которых «пачками» готовят в других вузах и не жонглирующие профессиональной терминологией выпускники программ MBA.

Это «готовые к труду и обороне» инновационные менеджеры, способные как провести продажу и прочитать финансовую отчетность, так и ориентироваться в технологических трендах, применяя стратегическое мышление. Вопреки расхожему выражению «первый блин» не оказался «комом»: выпускники кафедры самых первых «волн» показали себя наилучшим образом. Они участвовали в предпродажной подготовке «Информсервиса», на топ-менеджерских позициях ярко и успешно продвигали, а затем и продавали «Мегу» структурам Virgin. Они защищали кандидатские диссертации, изучали принципы работы инновационных кластеров.

Студенты кафедры

Среди «птенцов» кафедры первых нескольких лет: управляющий партнер венчурного фонда Webimatic invest, директор венчурной компании «Стартовые инвестиции» Дмитрий Будеско, директор по развитию компании «Эра-Телеком» Владимир Троицкий, директор Китайского центра здоровья Юлия Крутова и директор «Академии продаж» Петр Кудасов.

Однако хорошее дело требует масштабирования. Возникла необходимость развития локальной предпринимательской экосистемы, поэтому я взялся за реформирование кафедры маркетинга в нижегородском филиале ВШЭ.

За три года (2007-2010) переставил ее на «инновационные рельсы», и теперь она является одним из главных образовательных, исследовательских и консалтинговых центров по маркетингу во всем Приволжском федеральном округе. Другой важной «вехой» в построении экосистемы явилось создание Центра предпринимательства и Проектно-учебной лаборатории «Управление инновационными системами». Если первый ориентирован на стимулирование предпринимательской активности, то вторая — на проведение исследований и консалтинга в сфере инноваций.

К каким результатам мы пришли Экосистема, созданная в нижегородском филиале ВШЭ, стала «центром притяжения» для значимых стейкхолдеров национальной инновационной системы. Сотрудники кафедры являются экспертами как в Фонде содействия инновациям («Фонд Бортника») и различных элементах инфраструктуры (как Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор), так и на всевозможных конкурсах инновационных проектов. Студенты помогают реализовывать проекты одного из крупнейших институтов отечественной науки — Института прикладной физики РАН и технопарка «Саров», а недавняя выпускница кафедры Дарья Прыткова стала представителем ФРИИ Нижегородской области еще в период обучения. За двенадцать лет с кафедры венчурного менеджмента выпустились, по моим данным, 172 человека. Именно камерность (учебные группы не превышают 20 человек) и индивидуальный подход позволяют сделать по-настоящему «штучный продукт», а процент «брака», свойственного конвейерной модели образования — минимальный. Кроме магистерской программы «Инновации в бизнесе» в 2012 году была открыта специализация «Предпринимательство», ориентированная на подготовку управленцев в традиционных сферах бизнеса. Следует отметить очень важный аспект, что студентами магистратуры являются выпускники бакалавриата не только НИУ ВШЭ, но и многих других университетов: экономисты, программисты, правоведы, лингвисты, физики, математики.

Процесс обучения на кафедре

По большому счету, на сегодняшний день у нас получилось создать настоящую научную школу, ведь сейчас преподавателями стали те, кто закончил обучение на кафедре несколько лет назад и успел построить академическую карьеру или реализовать собственные бизнес-проекты. Что касается проблем и ошибок, мне кажется, что самые лучшие результаты на кафедре были тогда, когда она была «базовой», и все студенты работали над разработкой и продвижением реальных проектов, учились и работали в аудиториях с утра до вечера, а группы не превышали десять человек. Очень важно, чтобы студенты в период обучения в магистратуре сосредоточились на работе над конкретными проектами, а не как сейчас — когда они днем занимаются своими делами, а вечером учатся. А когда они занимаются реальными проектами — не очень понятно. Необходимо вернуться к изначальной системе, расширив выбор проектов.

О планах на будущее В настоящее время Проектно-учебная лаборатория «Управление инновационными системами» ведет переговоры с рядом институтов РАН о совместной деятельности по анализу, упаковке и продвижению научных проектов, превращению их в реальный бизнес. Заключаются договоры о совместной деятельности с другими технологическими университетами по разработке совместных образовательных программ и исследовательских проектов. Разрабатываются образовательные программы по предпринимательству для различных факультетов НИУ ВШЭ — Нижний Новгород: экономики, права, информатики, математики и компьютерных наук, гуманитарных наук. Это необходимо для развития предпринимательского образования, масштабирования опыта работы кафедры венчурного менеджмента. Ведь, как известно, предпринимательские способности необходимы практически всем специалистам.