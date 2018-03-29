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Нижегородские аграрии закупили порядка 60 единиц сельхозтехники по льготным условиям Росагролизинга
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Нижегородские аграрии закупили порядка 60 единиц сельхозтехники по льготным условиям Росагролизинга 

Нижегородская правда 35 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииНижегородские аграрии закупили порядка 60 единиц сельхозтехники по льготным условиям РосагролизингаНижегородские аграрии закупили порядка 60 единиц сельхозтехники по льготным условиям Росагролизинга на общую сумму 220 млн рублей. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде. Приобретенная техника будет задействована при проведении посевной кампании, что позволит осуществить сельскохозяйственные работы в оптимальные агротехнические сроки. Всего сельхозтоваропроизводителями области подано 67 заявок на приобретение 140 единиц сельхозтехники на общую сумму 450 млн рублей. В настоящее время кредитным комитетом АО «Росагролизинг» одобрено 46 заявок.
Как заявил замминистра регионального Минсельхозпрода Сергей Курепчиков, условия, предлагаемые Росагролизингом, являются одним из самых доступных инструментов обновления основных средств сельхозпредприятий. С учетом областных мер поддержки, планы по техническому и технологическому обновлению в регионе будут достигнуты.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство области найти дополнительные механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона. Об этом он заявил 26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона.
«Мы обеспечили при формировании бюджета за счет увеличения объема областных средств сохранение объемов господдержки сельского хозяйства, — сообщил глава Нижегородской области. — Но необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Все бюджетные меры поддержки — и федеральные, и областные должны стимулировать появление новых предприятий и развитие старых».
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