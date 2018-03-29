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Центры приема беженцев в Германии смогут заниматься репатриацией мигрантов
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Центры приема беженцев в Германии смогут заниматься репатриацией мигрантов 

ТАСС 49 минут назад
ТАСС, 29 марта. Власти ФРГ объявили о расширении полномочий центров по приему беженцев: теперь они будут отвечать и за репатриацию приезжих. Об этом заявил статс-секретарь ФРГ Штефан Майер, чьи слова приводит в четверг газета Suddeutsche Zeitung.
По словам статс-секретаря Штефана Майера, цель программы — «значительно увеличить» количество мест, предназначенных для содержания под стражей до момента высылки из страны. На сегодняшний день это число составляет 400. «Я уверен, что мы сможем предоставить основополагающую документацию после пасхальных праздников», — заявил он в интервью изданию.
Отвечать за работу центров будет федеральная полиция. В подобных центрах будет проходить полная процедура соискания беженцами убежища в Германии, и, в случае отказа, будет оформляться репатриация из страны. По мнению Майера, это должно стать высшим приоритетом для нового правительства.
Для реализации проекта предлагается использовать уже существующие объекты, подчеркнул Майер. В данный момент рассматривается возможность организации центров репатриации в баварских городах Манхинг и Бамберг, где уже существуют транзитные центры. Центр первичного приема беженцев в городе Гисен (федеральная земля Гессен) также может расширить свой функционал.
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