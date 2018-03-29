Мэрия Екатеринбурга одобрила покупку дорогой иномарки для ТЮЗа

На запрос народного избранника в «сером доме» ответили, что машина приобретается на законных основаниях через официальный портал государственных закупок РФ . «Приобретение автомобиля 2017 года выпуска обусловлено необходимостью обновления существующего автопарка учреждения, — сказано в ответе на запрос. — Kia Optima Prestige является автомобилем отечественного производства, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам является наиболее подходящим автомобилем в данном ценовом сегменте».

По информации властей города, покупкой новой машины подразумевается заменить старый ГАЗ-3102 2008 года выпуска с пробегом в более чем 240 тысяч километров, который перестал отвечать требованиям безопасности дорожного движения.