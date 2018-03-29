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Мэрия Екатеринбурга одобрила покупку дорогой иномарки для ТЮЗа
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Мэрия Екатеринбурга одобрила покупку дорогой иномарки для ТЮЗа 

АиФ Урал 56 минут назад
Фото: АиФ Урал
В администрации Екатеринбурга не увидели ничего подозрительного в приобретении муниципальным Театром юного зрителя автомобиля Kia Optima Prestige на сумму 1,4 млн рублей. Ответ властей опубликовал на своей странице в Facebook депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских, сообщает в четверг, 29 марта, «АиФ-Урал».
На запрос народного избранника в «сером доме» ответили, что машина приобретается на законных основаниях через официальный портал государственных закупок РФ. «Приобретение автомобиля 2017 года выпуска обусловлено необходимостью обновления существующего автопарка учреждения, — сказано в ответе на запрос. — Kia Optima Prestige является автомобилем отечественного производства, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам является наиболее подходящим автомобилем в данном ценовом сегменте».
По информации властей города, покупкой новой машины подразумевается заменить старый ГАЗ-3102 2008 года выпуска с пробегом в более чем 240 тысяч километров, который перестал отвечать требованиям безопасности дорожного движения.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», покупкой новой машины для ТЮЗа озадачился депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. По его словам, покупка иномарки выглядит довольно сомнительно. В особенности депутата заинтересовала формулировка на размещенном проведении аукциона, что машина потребовалась ТЮЗу по «возникшей потребностью вследствие непреодолимой силы». «В феврале исполнился год, как мэрия „поставила“ директором муниципального учреждения скандальную чиновницу Евгению Умникову. „День рождения“ на новом месте Евгения Леонидовна „отметила“ достаточно изысканно — ТЮЗ приобретает Kia Optima Prestige за 1,4 млн рублей. Явно не багаж и декорации возить», — писал ранее о размещенном госконтракте депутат.
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