Андрей Шимкив пообщался с протестующими против переназначения главы Новосибирского района

Отметим, что мероприятие прошло перед зданием парламента. Около двух десятков человек выстроились перед входом в здание с растянутым баннером и плакатами.

Шимкив пообещал протестующим вмешаться в эту ситуацию. Также он предложил предметно обсудить ситуацию со всеми заинтересованными сторонами на площадке заксобрания. «У нас есть обращение от вас, и есть обращение от другой стороны. Считаю, что мы обязаны выслушать всех, а затем уже будет какое-то решение», — отметил он.

Кроме того, спикер заксобрания пригласил инициативную группу жителей, состоящую из пяти человек, на встречу, которая запланирована на вторник, 3 апреля.

Напомним, уже в апреле текущего года специальная конкурсная комиссия должна выбрать нового главу Новосибирского района в связи с истечением срока полномочий действующего.