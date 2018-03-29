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Андрей Шимкив пообщался с протестующими против переназначения главы Новосибирского района
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Андрей Шимкив пообщался с протестующими против переназначения главы Новосибирского района 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отметим, что мероприятие прошло перед зданием парламента. Около двух десятков человек выстроились перед входом в здание с растянутым баннером и плакатами.
С участниками акции пообщался председатель законодательного собрания Андрей Шимкив и депутат Глеб Поповцев.
Шимкив пообещал протестующим вмешаться в эту ситуацию. Также он предложил предметно обсудить ситуацию со всеми заинтересованными сторонами на площадке заксобрания. «У нас есть обращение от вас, и есть обращение от другой стороны. Считаю, что мы обязаны выслушать всех, а затем уже будет какое-то решение», — отметил он.
Кроме того, спикер заксобрания пригласил инициативную группу жителей, состоящую из пяти человек, на встречу, которая запланирована на вторник, 3 апреля.
Напомним, уже в апреле текущего года специальная конкурсная комиссия должна выбрать нового главу Новосибирского района в связи с истечением срока полномочий действующего.
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