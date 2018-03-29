Сотрудничество двух столиц

В четверг, 29 марта, делегация Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета посетила в Москве территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО) «Арбат», чтобы изучить московские инновационные технологии в сфере обслуживания пожилых людей.

Центр «Арбат» — одна из площадок проекта по активному долголетию. В ТЦСО к программе для жителей старшего поколения присоединились более 230 человек. Наибольшей популярностью у них пользуются спорт (зумба, фитнес и общая физическая подготовка) и образование (компьютерная грамотность, изучение английского языка).

Представителям Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома в центре рады и всегда готовы поделиться идеями.

— Мы сами очень часто выезжаем за границу, чтобы перенять успешный опыт наших коллег в социальной сфере: знакомимся с тем, как у них устроена работа. Это всегда идет на пользу, — сказала директор ТЦСО «Арбат» Вера Яковенко

Для гостей из Республики Беларусь Вера Яковенко провела экскурсию и рассказала о мероприятиях, которые организуют для горожан в рамках программы по активному долголетию. Делегация посетила занятия по гимнастике для людей с ограниченными возможностями здоровья, художественно-прикладному искусству. Для гостей столичный ТЦСО подготовил небольшой концерт: выступление вокально-танцевального коллектив «Калина». Они исполнили несколько народных песен.

Коллеги из Белоруссии высоко оценили программу по активному долголетию и взяли себе на вооружение пути и методы ее реализации.

— Проект мне понравился. Самое главное, что в основе его лежит взаимодействие различных служб и ведомств. Очень важно, что происходит такое межведомственное взаимодействие. Я мечтаю реализовать нечто подобное в Минске , — делится впечатлениями заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка.

Она отметила, что в их городе реализуется похожий проект «Университет третьего возраста». Он не такой масштабный, как в Москве, и функционирует только на базе центров соцобслуживания.

— На примере программы по активному долголетию я для себя поняла, что важно задействовать как можно больше ресурсов, организовывать работы на большем количестве площадок. Если это какие-то образовательные программы, то перенести занятия в школы, — рассказывает Вера Яковенко. — Большую роль здесь играет атмосфера. Одно дело, когда ты изучаешь английский язык в ТЦСО, а другое — за школьной партой.

Специалисты Москвы и Минска отмечают, что сейчас люди старшего поколения заметно отличаются от тех, что были, например, 30 лет назад. Они занимаются спортом, принимают участие в художественной самодеятельности, и такие проекты, как активное долголетие, им необходимы.

СПРАВКА

Записаться на участие в пилотном проекте по активному долголетию можно в любом территориальном центре социального обслуживания по месту жительства. Для этого нужно заполнить заявление и отдать его ответственному в учреждении за этот проект. Участие для всех пенсионеров бесплатное. Также все интересующие вас вопросы о проекте можно задать по телефону горячей линии (495) 221-02-82.