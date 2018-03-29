Цены в стране: сколько стоит жить на Карибских островах?

Здесь — своя валюта: восточно-карибский доллар (XCD), но рассчитываться можно и более привычными долларами США. Да и основной язык — английский, потому с общением с местными жителями проблем не возникнет.

Расходы на проживание

Покупка. Стоимость однокомнатных квартир на островах Сент-Китс и Невис начинается от $120 000, а небольшой домик обойдется примерно в $230 000 — 250 000. За $350 000 вполне можно приобрести старую виллу с плантацией. И хоть за такие деньги состояние ее будет не лучшим, но зато в вашем распоряжении — большой участок, где вы можете организовать свое хозяйство.

Плюсом приобретения жилья на этих островах является возможность оформить второе гражданство в течение четырех месяцев после заключения сделки. Причем гражданство вместе с владельцем собственности получают также все члены семьи и родственники.

За последние 10 лет было выдано более 10 000 паспортов Сент-Китса и Невиса. В программе участвовали граждане 127 стран, однако самые активные инвесторы — из Европы и Азии.

Аренда. Снять однокомнатную квартиру в Бастере — столице Сент-Китс и Невис — обойдется в $600 — 800 в зависимости от района города. Трехкомнатную — в $1 200 — 2 000. Примерно такие же цены в Антигуа и Барбуде — буквально на $100 — 200 дешевле.

Брать жилье в краткосрочную аренду также обойдется «в копеечку»: самая дешевая комната — в районе $40 — 50 за ночь.

Коммунальные платежи. За просторную квартиру (отопление, электричество, вода, вывоз мусора) готовьтесь отдавать ежемесячно в пределах $160 — 190. Домашний безлимитный интернет обойдется в среднем в $60 — 80.

Транспорт и связь

Общественный транспорт. На Сент-Китс и Невис развита сеть автобусов и маршрутных такси. Одна поездка обойдется в $0,5 — 2,5 в зависимости от типа транспортного средства и дальности маршрута. По побережью идет железная дорога, в каждом городе есть порты, самые крупные из которых — в Бастере на Сент-Китс и Чарлстауне на Невисе. Между островами государства можно без проблем перемещаться на пароме.

Авто:

Арендовать машину стоит минимум $30 в сутки в зависимости от марки и состояния авто.

Базовая стоимость покупки автомобиля типа Фольцваген Гольф 1.4 — $30 000. Литр бензина стоит $4.

Такси на островах также стоит дорого — только за посадку с вас возьмут в среднем $12.

Связь. На Сент-Китс и Невис действует три стандарта мобильной связи: GSM 850, GSM 900/1900 и TDMA, представленные четырьмя местными операторами. Повсеместно установлены таксофоны, из которых можно позвонить за границу. Карты для оплаты можно приобрести практически в любых магазинах и аптеках. Минута разговора по мобильному телефону стоит порядка $0,3, а безлимитный мобильный интернет — $40. В стране также хорошо развита сеть интернет-кафе.

Еда и одежда

Супермаркеты. Цены на еду далеко не самые низкие, потому большой вопрос, что выгоднее: готовить самостоятельно или все же посещать местные кафе. Средняя стоимость продуктов в магазинах Бастера:

Молоко (1 литр) — $3,5 — 4 Местный сыр (1 кг) — $6 — 12 Свежий хлеб (500 грамм) — $3 — 3,5 Яйца (12 штук) — $3 — 3,3 Куриная грудка (1 кг) — $8 Вода (1,5 литра) — $2,5 Вино (бутылка) — $15 — 20 Пиво — $2 — 4 Белый рис (1 кг) — $3 Помидоры (1 кг) — $3,5 — 4 Картофель (1 кг) — $2 Яблоки (1 кг) — $7 — 8 Апельсины (1 кг) — $4 Салат (1 головка) — $2 Рестораны и кафе. Пообедать в недорогом кафе — порядка $10 на человека. Причем, заглянув в заведение быстрого питания типа McDonalds , сэкономите вы несильно: комплекс вроде McMeal здесь обойдется в $9 — 12. Чтобы выпить капучино, приготовьте еще $4, а бутылочку Pepsi — $2. Ужин из трех блюд в более дорогом ресторане на двоих обойдется примерно в $65 — 70 (без учета напитков).

Традиционные блюда на Карибских островах — морепродукты в различных вариациях в сопровождении овощей и риса. Но также местные жители охотно готовят птицу, свинину, баранину, горох и картофель. Десерты — в основном фруктовые.

Одежда. Отправляясь на Карибы, помните, что многие страны здесь принадлежат к зоне беспошлинной торговли. Лучшие острова для шопинга — Барбадос Ямайка , Антигуа, Аруба , Мартиника, Гранд Кайман.

Что касается Сент-Китса и Невиса, стоимость одежды здесь не сильно отличается от европейских цен. К примеру, джинсы Левайс обойдутся в $50 — 70, обувь (фирменные кроссовки, кожаные туфли) — в $70 — 80, летнее платье — в $30 — 35.

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Если помимо рабочих будней у вас останется время на себя, можете сходить в кино за $5,5 — 7 и приобрести месячный абонемент в фитнес-клуб за $60 — 80 в месяц. Большинство достопримечательностей здесь — природные, потому их посещение не потребует особых затрат кроме транспорта.

За один визит к врачу, если у вас нет страховки, придется отдать $85 — 90.

Если вы захотите немного попутешествовать, побывав на разных островах Карибского региона, самый оптимальный способ — перелет. Ежедневных рейсов много, хоть и цены на них не самые низкие. К примеру, за каждый перелет между Малыми Антильскими островами придется отдать в районе $100. Билет из Сент-Китса в Антигуа стоит порядка $120 — 140, а в Невис — $80 — 90, хотя дорога займет в первом случае 30 минут, а во втором — всего 15.

Итак, если вы решили некоторое время пожить на Карибах — к примеру, в Сент-Китс и Невис — учтите, что за шикарные природные пейзажи и относительную уединенность благодаря низкой плотности населения придется немало заплатить. При условии, что вы снимаете однокомнатную квартиру, питаетесь попеременно то в недорогих кафе, то дома, пользуетесь общественным транспортом и не забываете о развлечениях — в месяц вам потребуется порядка $1 200 — 1 400.

Автор Виктория Закирова