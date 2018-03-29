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Мособлдума не поддержала идею референдума о мусоросжигательных заводах
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Мособлдума не поддержала идею референдума о мусоросжигательных заводах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Депутаты Московской областной думы в ходе заседания в четверг признали несоответствующим требованиям закона вопрос для референдума о запрете строительства и ввода в эксплуатацию мусоросжигательных заводов на территории Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.
«Мособлдума указывает на то, что данные вопросы, которые вы хотите вынести на референдум, уже регулируются и федеральным, и региональным законодательством. Это является основой для того решения, которое мы принимали и в прошлый раз, и в этот раз мы принимаем», — сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Как отметил заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов, инициативная группа предлагала вынести на референдум вопрос: «Должен ли быть принят региональный закон, запрещающий проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию на территории Московской области предприятий по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов, а также резервированию земель под строительство таких предприятий?»
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