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Dolby Digital Plus VS Dolby Digital: рассказываем о технологиях
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Dolby Digital Plus VS Dolby Digital: рассказываем о технологиях 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Выбираете новый телевизор, но не знаете, что означает большая часть его характеристик? В чем существенная разница между Dolby Digital Plus и простым Dolby Digital? Разберемся вместе с CHIP.
Что такое Dolby Digital Plus? Dolby Digital Plus — это так называемый аудиокодек, который передает звук из точки A в точку B. Название технологии часто сокращается до аббревиатуры DD+.
Dolby Digital воспроизводит только звук стандарта 5.1, а с Dolby Digital Plus возможно воспроизведение 7.1. Теоретически DD+ поддерживает тон 13.1, поэтому стандарт будут применять и в будущем.
Для звука 5.1 предусмотрены 5 динамиков и сабвуфер. К ним относятся левый и правый основные динамики, центральный динамик, а также левый и правый динамики объемного звучания. Звук 7.1 добавляет два задних звука слева и справа, которые должны улучшить общее звучание и добавить объемных эффектов.
Dolby Digital Plus обеспечивает гораздо лучшее качество звука, чем простой Dolby Digital, даже если сигнал более сжатый. Скорость передачи данных DD+ — до 6 Мбит/с, глубина выборки — 24 бита, частота дискретизации — 48 или 96 кГц.
Dolby Digital Plus, наконец, приносит объемный звук в интернет: даже онлайн-видеотеки могут дополнить свой контент не только простым стереозвуком, но и звуком стандарта 7.1. Требования к аудиокодеку Чтобы использовать Dolby Digital Plus, ваш телевизор должен поддерживать соответствующий стандарт. Кроме того, видеоматериал тоже должен быть в формате DD+. Его применяют во всех BluRay и на некоторых платных каналах.
Чтобы передать контент Dolby Digital Plus с проигрывателя BluRay на телевизор, а затем на домашний кинотеатр, вам понадобиться HDMI-кабель стандарта 1.3 или выше.
Dolby Digital Plus также обратно совместима. Это означает, что устройства, поддерживающие DD+, также воспроизводят контент в формате Dolby Digital. Если вы любите слушать музыку или смотреть фильмы в наушниках, обратите внимание на нашу последнюю статью, в которой мы рассказывали про технологию Bluetooth.
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