Британский парламент начал расследование о «грязных деньгах» из России, осевших в стране

Комитет по иностранным делам палаты общин британского парламента , как и было обещано, проводит расследование под названием «Российская коррупция в Британии». На первых слушаниях, состоявшихся в среду, 28 марта, депутаты выслушали экспертов, которым были заданы вопросы о том, сколько в Британии грязных денег из России , как они связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и почему правительство так неохотно борется с ними, сообщает

Ашурков, который получил в Британии политическое убежище из-за преследований в России, сообщил ВВС, что говорил на слушаниях примерно то же самое, что не устает повторять последние пять лет. «Мы очень редко имеем такой уровень дискуссии, но на самом деле ничего нового, в принципе, не было сказано», — отметил он, выразив надежду, что британский политический истеблишмент наконец-то что-то предпримет в отношении коррумпированных денежных потоков из России.

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О том, что британский парламент начинает расследование, стало известно 26 марта, в разгар международного конфликта вокруг отравления в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Председатель комитета по иностранным делам Том Тагендхэт назвал химатаку в Солсбери «возмутительным покушением на британской земле» и призвал всем вместе бороться с влиянием «этого коррумпированного режима».

Несмотря на столь решительный настрой парламентариев, участники слушаний довольно скептически оценили готовность правительства бороться с «грязными» деньгами, поступающими из России. По словам Тома Китинга, за последние двадцать с лишним лет в британские активы были закачаны сотни миллиардов долларов сомнительного происхождения — из России, Нигерии , Индии, Китая Пакистана и других стран. Китинг уверен, что британские власти не собираются их разоблачать.

По мнению финансового корреспондента газеты The Guardian Джулиет Гарсайд, у правоохранительных органов есть необходимые инструменты, но не хватает поддержки политиков, чтобы закрыть каналы для российских денег.

Ашурков заявил, что правоохранительные органы отпугивает сложность доказательства преступного происхождения денег и перспектива встретиться в суде с лучшими адвокатами, которых наймут миллиардеры. По словам Китинга, правоохранительным органам не хватает экспертов и они зачастую не понимают финансовых схем по отмыванию денег.

Эксперты считают, что в Британии сталкиваются две противоположные тенденции — с одной стороны, стремление максимально облегчить ведение бизнеса, с другой — желание пресечь движение капитала, нажитого преступным путем.

Тем не менее участники слушаний выразили надежду, что обострившиеся отношения с Россией все же заставят правительство что-то предпринять в области борьбы с легализацией средств сомнительного происхождения.

Как ранее писало издание BuzzFeed, парламентарии, проводящие расследование, попытаются найти российские капиталы в британских налоговых гаванях, таких как Каймановы острова, Бермудские и Британские Виргинские острова.

Недавно в британском парламенте был поднят вопрос

о происхождении миллиардов, которые, по данным британских депутатов, Путин и его ближайшее окружение якобы прячут в офшорах. Комитет по иностранным делам должен определить, как правительство может наказать санкциями приближенных Путина, замешанных в подозрительных финансовых схемах.

заявил

26 марта, что Лондон в ответ на химатаку в Солсбери намерен предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения. Он сообщил, что уже выданы ордера на арест таких активов.

14 марта происхождение «миллиардов Путина» обсуждалось в парламенте Великобритании после выступления премьер-министра Терезы Мэй по поводу химатаки с применением нервно-паралитического вещества российского производства «Новичок» в Солсбери.

Парламентарии призвали ужесточить ответственность за отмывание денег. Парламентарии также потребовали от премьера выявить все подозрительные активы россиян в Великобритании. Тереза Мэй пообещала, что к имуществу российских лиц, которые не смогут объяснить законность происхождения этого имущества, будут применены правовые меры.

Глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента, консерватор Том Тагендхэт заявил тогда, что Путин и его приближенные за 17 лет правления украли у граждан страны около трех миллиардов долларов «или больше». Парламентарий заявил, что Россия практикует «крайне враждебный» подход к Великобритании, и призвал правительство выявить, как олигархи, в том числе Путин, скрыли «сотни миллиардов долларов» в британских владениях.

Также сообщалось, что британский парламент изучит «офшоры Путина» в связи с серией подозрительных смертей на британской земле. В начале марта с призывом к главе британского МВД Эмбер Радд провести расследование подозрительных смертей 14 выходцев из России обратилась председатель парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер. Британская полиция не сочла их подозрительными, но спецслужбы США считают их связанными с государственными органами России, указала она.

Жертвами «киллеров» Кремля, по мнению издания, также могли стать Стивен Мосс, который в 2003 году скончался от внезапного сердечного приступа, и Стивен Кертис, погибший в катастрофе вертолета в 2004 году. Они помогали российским олигархам переводить деньги в Великобританию. Трое из близких друзей и деловых партнеров Янга — Пол Касл, Робби Кертис и Джонни Эличаофф — также могли стать жертвами наемных убийц, говорилось в статье.