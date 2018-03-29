«Ведущий очень извинялся»: в спецэфире Первого канала перепутали фотографии погибших в «Хромой лошади»

Ведущий шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов извинился перед пермячкой Лилией Титовой . В спецвыпуске передачи, посвященной пожару в Кемерово , показали фото ее дочери, погибшей после пожара в «Хромой лошади». А в это время в студии другая пермячка Лариса Титова , рассказывала о своей дочери. Путаница вышла из-за того, что женщины оказались однофамилицами, объяснил ведущий. Героиня, находящаяся в студии, не видела, что показывают на экране, и не могла указать на ошибку и сообщить, что на фото — не ее дочь. Пермячке Лилии Титовой сразу же начали звонить друзья и коллеги.

— Звонки начались вчера часов с трех дня, — рассказывает 59.ru Лилия. — Друзья возмущались, что в передаче центрального канала показали фото моей дочери, а в это время другая женщина говорила совсем о другом человеке, но тоже погибшем в «Хромой лошади». Звонки продолжались до двух часов ночи. Но я понимаю, что это человеческий фактор. Передача была экстренная и в прямом эфире.

Вечером в соцсети началась волна возмущения.

— Пожалуйста, не ищите злого умысла в ошибках конкретных людей и не делайте скоропалительных выводов, — ответил на критику в соцсети Дмитрий Борисов. — Человеческий фактор на эфире исключить никак не получается, как и в обычной жизни. Лариса Титова потеряла в той трагедии дочь, которую звали Ирина Устинова. Редакторы на эфире показали фото Юлии Титовой , перепутав из-за той же фамилии. Это серьёзная ошибка, и виновные понесут наказание. Наша героиня не видела в студии фотографию Юлии, которую показывали зрителям в эфире, поэтому не могла сама вовремя указать на ошибку. Лично от себя и от программы хочу принести извинения и Лилии Титовой, и нашей героине Ларисе Титовой.

Сегодня утром Лилии Титовой позвонил ведущий Дмитрий Борисов и лично принес извинения.

Лилия Титова извинения ведущего приняла

— Борисов очень извинялся, говорил, что это был не злой умысел, — рассказала женщина. — Я попросила Дмитрия, чтобы все при повторах все было заменено. Он пообещал это сделать и сказал, что днем еще позвонят девочки-редакторы, чтобы принести свои извинения. Это был прямой эфир и об ошибке он узнал только вечером из соцсетей. Хотел позвонить еще вчера вечером, но не стал из-за разницы во времени. Эта ситуация с Кемерово нас и так отбросила в 2009 год. Мы проживаем снова это ужасное время. И я думаю, что Ларисе Титовой тоже неприятно. Она говорила о своей дочери, а показывали другого ребенка.