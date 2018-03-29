Хантсман: Вашингтон уверен в тщательности расследования Лондона по Солсбери

Норвегия, Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

"Однако Соединенные Штаты уверены в тщательности расследования, проведенного Великобританией. Такого же мнения придерживаются и многие другие страны", — сказал Хантсман.

Ранее издание «Коммерсант» опубликовало презентацию, которая, по его данным, была показана послом Великобритании, а потом роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов. Газета пишет, что презентация состояла из шести слайдов, первый из которых — титульный с заглавием «Инцидент в Солсбери». Газета пишет, что презентация практически не сообщает новой информации по «делу Скрипаля», отмечая лишь одно отличие — «переквалификация статуса Москвы из „с высокой долей вероятности“ виновной стороны на виновную „без малейшего сомнения“.