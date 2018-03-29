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Для Дагестана определили нового верховного судью
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Для Дагестана определили нового верховного судью 

pasmi.ru 1 час назад
В Дагестане в ближайшее время назначат нового председателя республиканского Верховного суда — им станет нынешний председатель Тверского гарнизонного военного суда Сергей Суворов. Суворов уже получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей и теперь осталось лишь уладить другие формальности.
Судить будут по-новому?
Врио главы Дагестана Владимир Васильев продолжает менять сложившуюся в республике клановую систему, формируя новую команду и расставляя на ключевые посты варягов — выходцев из других регионов. Так он пролоббировал назначение на должность главы местного Верховного суда Сергея Суворова. Вероятно, с личными качествами тверского судьи Васильев знаком не понаслышке, так как в Госдуме он представлял именно Тверскую область.
Кандидатура Сергея Суворова уже прошла согласование на федеральном уровне и до назначения осталось дождаться указа президента. Помимо Суворова за должность боролись зампреды Верховного суда Дагестана Игорь Гончаров и Сулейман Сулейманов, судья Советского райсуда Махачкалы Валида Мукаилова и первый зампрокурора Ленобласти Магомед Дибиров. Кандидатуры дагестанских судей были негативно оценены еще на стадии подачи заявок, так как, по словам Васильева, именно местные судьи узаконивали вредительскую застройку в природоохранных зонах.
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