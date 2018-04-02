Yota запустила самые дешевые безлимитные тарифы

Yota запустила самые дешевые безлимитные тарифыВсегда считал Yota самым лояльным российским оператором связи. Их конструктор тарифов позволяет тебе создавать собственный тариф, в котором платишь за то, чем реально пользуешься.

Выбираешь минимальный, добавляешь безлимитный трафик в любимых социальных сетях и мессенджерах и экономишь солидную сумму каждый месяц.

С 26 февраля экономия стала еще больше. Yota отменила обязательный минимум. Хочешь — можно пользоваться безлимитным интернетом от Yota за 15 рублей в месяц и не платить больше ни копейки!

Как устроен безлимит Yota

Именно Yota первыми предложили использовать приложения для подключения сим-карт, выбора тарифа и управления связью. Не удивительно, что они до сих пор лучше других в этом.

Чтобы подключиться к Yota, достаточно скачать приложение и заказать через него SIM. Курьер привезет пакет с выбранным или случайным номером (как захочешь) в течении суток. Без регистрации и смс.

Приложение и настройка тарифа настолько простое и понятное, что даже моя бабушка смогла разобраться. Вставляешь сим-карту, запускаешь приложение Yota на смартфоне и выбираешь то, что нужно: пакет минут, трафик на месяц, безлимитные приложения, пакет смс.

На выбор доступны:

ВКонтакте

Instagram

Facebook + Facebook Messenger

Одноклассники

Twitter

Viber

Skype

Telegram

WhatsApp

YouTube

Стоят они по-разному: за безлимит в соцсетях одна цена, за то же самое в мессенджере — другая. Но все цены видишь сразу — за каждую услугу и в сумме.

Выбери свой безлимит по самой низкой цене

Чем отличается новая тарифная сетка Yota? Теперь не нужно платить минимальный платеж за голосовую связь. В минимальный пакет входит только оплата за мобильный трафик, к которому ты добавляешь нужные услуги: минуты, дополнительные гигабайты или безлимитные приложения.

Это лучший способ экономить на связи. Интернет у Yota традиционно дешевле, чем у кого-либо. Например, в Москве 2 гигабайта стоят нереальные 250 рублей, но в больших объемах — копейки: 30 ГБ — всего 380, 12 Гб — 330, а 6 Гб — 280 рублей. Стоит брать оптом, или перенаправить трафик в безлимитную социалку.

Почему так? Потому что в Москве (но пока только в Москве) можно отказаться не только от звонков, но и от пакета интернета, и платить только за нужные приложения.

Зачем нужна голосовая связь, если можно общаться в мессенджерах? Выбираешь пакет «0 минут», минимальный пакет интернета, нужный мессенджер (или несколько ресурсов) и плати только за них. Всегда на связи текстом, голосом и по видео.

В новых тарифах это нереально дешево. Смотри:

Безлимит в социальной сети на выбор — 25 рублей;

Безлимит в мессенджере — 15 рублей;

Неограниченный трафик в YouTube — всего 60 рублей.

Если звонишь в Москве на обычные телефоны, за 50 рублей можно купить 100 минут. Лучше брать месячный пакет: минута сверх пакета стоит 1,9 рублей, а дополнительный пакет на 100 минут — 180 рублей. А если сразу заплатить 250 рублей, получишь 500 минут.

Пакеты от 100 до 500 минут отличаются по цене с шагом в 50 рублей. Нужно больше? Yota предлагает 700 минут за 400 рублей, 1000 за 600 и 2000 за 700.

Каждому — свое, по всей России

В других регионах условия чуть жестче, но все равно намного интереснее, чем предлагают конкуренты. И все по той же причине: наконец-то можно отказаться от голосовой связи, и не платить за нее совсем.

Обязательный ежемесячный платеж (читай — абонентская плата) складывается только из минимального пакета интернета. Остальное — по вкусу. Можешь не добавлять ничего.

В зависимости от региона личный безлимит Yota обойдется от 130 рублей. Это минимальная стоимость пакета интернета.

Добавляешь 10 рублей (в среднем) — получаешь безлимитный Telegram или Viber. Еще 20 — и смотри картинки в «Одноклассниках» или Facebook без ограничений.

ВНИМАНИЕ. В зависимости от региона меняется не только стоимость, но и размер предлагаемых пакетов интернет-трафика и минут. Стоимость безлимитного доступа к любимому ресурсу тоже меняется.

Например, в Питере 100 минут и 7 гигабайт стоят 325 рублей. А в Ярославле за эти же деньги Yota предоставляет 30 ГБ трафика и 200 минут. Смотри и выбирай сам — это все равно дешевле большинства конкурентов.

Сколько нужно минут и гигабайт для счастья?

Трафик от использования любого из этих приложений не тарифицируется весь месяц. Можешь пользоваться ресурсом как через приложение, так и через браузер.

Оператору все равно, как ты смотришь и что гоняешь через чаты. Трафик выбранного ресурса не учитывается, даже если ты в нем смотришь сериалы или многомегабайтные фотографии в RAW. Если не уходишь с сайта по внешней ссылке — основной интернет-пакет не расходуется.

В YouTube — аналогично. Нет разницы, в каком разрешении смотреть ролики: хочешь — HD, хочешь — 4К. Если поставил галку на безлимите, никаких доплат не нужно.

Интереснее всего, конечно, с мессенджерами: по России у Yota не учитывается трафик даже за передаваемые файлы, музыку и фотографии. Telegram у многих стал RSS-рассылкой — представляешь, какая это экономия?

Впрочем, если вдруг перешел в другую социальную сеть, или Telegram закрыли и все ушли в Viber — условия тарифа можно поменять в любой момент.

Никаких ограничений Yota не навязывает. Скрытых платежей тоже нет. Все зависит от тебя самого, и собственных потребностей.

Главное — правильно выбрать, что нужно на самом деле.

Как мне правильно выбрать тариф?

Если хочется сэкономить, нужно воспользоваться главной фишкой Yota правильно. Оператор предлагает выбрать приложения с нетарифицируемым трафиком. Но определить приложения за тебя он не может.

Что нужно сделать перед настройкой условий собственного тарифа Yota? Проанализировать расходы текущей сим-карты.

Не вынимай SIM, пока не выполнишь следующие шаги!

На iPhone это делается так. Заходишь в «Настройки» -> «Сотовая связь» или Mobile Data (Мобильные данные). Здесь у каждого приложения есть своя строчка, рядом с которой указывается количество трафика.

Период тарификации — внизу, после списка всех установленных приложений.

Встроенного счетчика голосовых вызовов в iOS нет. Придется ориентироваться по текущему потреблению — сколько проговорил в прошлом месяце. Или уточнить у оператора, взяв выписку в любом салоне связи.

Пользуюсь Yota. Семьей — почти бесплатно

С новыми ценами у Yota снова нет конкурентов. Безлимитный трафик, возможность настройки тарифа под себя — что может быть лучше и выгодней? А у Yota есть и другие крутые особенности:

связь по России без роуминга — стоимость услуг не меняется в поездках,

бесплатные и безлимитные звонки внутри сети Yota по России,

подробная статистика расходов в мобильном приложении Yota с моментальным обновлением,

устойчивое покрытие в сетях 2G/3G/4G по всей стране.

Из личного опыта многолетнего использования Yota — главное перевести на нее всю семью. И можно забыть о тратах на мобильную связь. Мне хватает 1000 рублей в месяц на 5 человек без каких-то ограничений. Хотя, звонками я практически не пользуюсь: покрытие Yota позволяет пользоваться только мессенджерами.

Для поездок лучше Yota тоже еще ничего не появилось. В загранпоездках текстовые чаты в Viber, WhatsApp и Telegram с Yota бесплатные. В поездках по России и вовсе как будто никуда не уезжал — цена звонков и условия использования мобильного интернета не меняются.

В ближайшее время это станет дополнительной киллер-фичей: операторы будут вынуждены отказаться от роуминга по России, стоимость услуг вырастет. А у Yota его нет уже сейчас, так что цены станут еще привлекательней.

Этого мало? Попробуй сам. Потом не откажешься.

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