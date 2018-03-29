Кто нужен работодателю? Эксперты о повышении шансов на трудоустройство

Что ждут студенты от будущих руководителей? Как повысить свои шансы на трудоустройство после окончания учебы? Эти и другие вопросы «АиФ-Юг» обсудили на круглом столе с представителями министерств, учебных учреждений, кадровых центров, работодателями и студентами.

«Продай себя. Дорого»

Юлия Житникова, «АиФ-Юг»: Если проанализировать базу данных вакансий в Краснодарском крае , сразу понятно: работа точно есть. Да и количество соискателей немалое. Почему же люди не могут найти друг друга?

Николай Зародов, начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края: По трудоустройству в Краснодарском крае ситуация остается стабильной на протяжении трех лет. Уровень безработицы на Кубани всего лишь 0,6%. Это один из самых низких показателей по России . В чем же главная проблема? В дисбалансе спроса и предложений. Работодатель, условно говоря, ищет инженера, а к нему приходят сплошь юристы. Но, на самом деле, это общемировая тенденция. При этом у нас несоответствие запросов руководителей и соискателей меньше, чем в остальных регионах России. Если же говорить о выпускниках, то напоминаю, рынок труда — это живой организм, который постоянно меняется. И поэтому нужно не только сделать правильный выбор еще на этапе обучения, но и суметь себя предложить так, чтобы заинтересовать работодателя. Как говорится, продать себя за интересующую зарплату.

Юлия Житникова: Для этого умений только по одной специальности мало. Особенно, если она узкая…

Ирина Малоухова, заведующая Центром координации профессионально-практической подготовки и содействия трудоустройству Южного института менеджмента: Это совершенно верно. Да, мы обучаем в определенном направлении, но и также настраиваем студентов, что нужно получать в рамках подготовки еще какие-то навыки и умения, которые пригодятся на начальном этапе жизненного пути. Предлагаем получить рабочие профессии и должности служащих, относящиеся к их будущей профессиональной деятельности. К примеру, в гостинично-туристской сфере предлагаем освоить рабочие профессии, начиная с горничной до администратора. Есть крупные компании, которые требуют, чтобы студент, получающий высшее образование, имел еще и рабочую специальность. И нет в этом ничего плохого, если выпускник сначала поработает, так сказать, руками.

Елизавета Мирошниченко, заместитель руководителя Центра занятости населения Краснодара : Действительно, когда к нам приходят выпускники, владеющие не только прямой, но и смежной специальностью, найти работу им гораздо проще и быстрее.

Где взять профессионала?

Юлия Житникова: А что скажут сами работодатели? Хватает ли вам профессионалов?

Иван Пархоменко, генеральный директор ООО «Креобит»: Если говорить о нашей отрасли — разработке компьютерных игр — то нам специалистов катастрофически не хватает. Их практически нет. И с такой же проблемой сталкивается любая передовая сфера или новое направление. Существующая система образования не всегда успевает подстраиваться под изменения рынка труда. Сначала появляется направление, потом только на него начинают учить. Так что специалисты появляются в лучшем случае через 5-6 лет. А что делать все это время работодателю? Ведь ему нужны люди здесь и сейчас. Как решить эту проблему? Практика, стажировки. Только так студент может успеть за всеми изменениями, которых еще нет в теории. Бывает, что за время учебы уже делают карьеру. Когда мы начинали свое дело, из семи человек пятеро были студентами второго и третьего курсов. Сейчас компания расширилась, появились отделения. Те, которые тогда только начинали, стали за это время руководителями.

Анастасия Жажская , начальник отдела по связям с общественностью филиала АО «Управляющая компания ЭФКО» в м.п. Тамань: Наша компания тоже всегда в поиске молодых и, заметьте, талантливых специалистов. Активные и амбициозные выпускники кубанских вузов (а именно такие нам и нужны) приносят на предприятие новые идеи и решения, благодаря которым производство развивается и меняется. Мы, в свою очередь, стараемся максимально рассказать обо всех нюансах нашей работы, о возможностях успешной карьеры. Студент должен заранее понимать, что его ждет. Конечно, когда молодые специалисты приходят на работу, им всегда первое время тяжело. Но если есть желание работать, обучаться, получать новые знания и опыт, то этот человек достигнет больших высот в любой сфере.

Ирина Малоухова: Отлично зарекомендовала себя дуальная система образования, когда теория пересекается с практикой. Полдня студенты слушают лекции, потом проходят практику. Для этой же цели нужно привлекать к преподаванию работодателей. Чтобы студенты получали те знания и навыки, которые действительно потом пригодятся.

Диплом или опыт?

Юлия Житникова: Работники чаще всего ждут от своего начальника хорошей зарплаты и достойных условий труда. Здесь все просто. А что ждет руководитель от них?

Андрей Исаев , специалист в сфере аудита и налогового консалтинга: Никто, уверен, не ждет, что человек без опыта будет многое знать и уметь. Поэтому главное требование, чтобы он хотел добиться успеха и мог самостоятельно обучаться. Вот, говорят, у нас переизбыток молодых юристов и экономистов. Дескать, пора исправлять перекос. Возможно. Но только специалистов серьезного уровня у нас мало. Тех, кто приходит устраиваться на работу, приходится серьезно учить. Снова.

Иван Пархоменко: А все потому, что к ответственности нужно приучать человека не после окончания вуза, а с самых ранних лет жизни. То есть это должен делать никак не работодатель. А семья! Пока молодой человек находится в зоне комфорта, у него нет предпосылок выходить из нее. Нет необходимости суетиться, решать, думать и прочее. В итоге из стен вуза выходят выпускники, которые получили диплом, особо не интересуясь будущей профессией. А кому нужен такой дипломированный специалист? Мы вот вообще на этот документ не смотрим. Нам важно, что человек умеет и как работает.

Юлия Житникова: То есть диплом не всегда важен. А стаж?

Анастасия Жажская: Да, многие, действительно, берут только специалистов с опытом. Особенно если нет возможности и желания учить. У нас в компании действует программа наставничества, которая позволяет всего лишь за 2-3 месяца передать новичку все необходимые знания и навыки от опытного наставника. Так что многое зависит от самого работодателя. Но без молодых кадров не обойтись ни одной компании, которая хочет расти и развиваться. А опыт… Он обязательно придет при желании.

«Не по любви», а по договору

Виталий Молчанов , начальник отдела кадров ИФНС : Здесь задали вопрос о работе в госструктурах. Я так понимаю, студентов привлекают стабильность и неплохая зарплата. У нас нередко проходят стажировку учащиеся вуза. Некоторые воспринимают практику как пустое времяпровождение. Посидели полчаса и потерялись где-то. Это только в минус вам. Да, у нас гарантированная зарплата и соцпакет. Государство поощряет, но и требует соответствующего отношения. Вы можете получить зарплату 40-50 тыс. руб., но только после назначения на вышестоящие должности, на которые проходят по конкурсу. Не сумели себя проявить, так и остаетесь на начальном этапе.

Сергей Хачатурян , начальник отдела правового надзора и контроля Государственной инспекции труда в Краснодарском крае: И, кстати, неплохо бы знать требования Трудового Кодекса, прежде чем устраиваться на работу. Одно из самых распространенных нарушений — это отсутствие трудового договора при оформлении. Это может в дальнейшем привести к большим проблемам при увольнении. К примеру, работодатель не заплатит обещанных денег. В итоге приходится не просто «выбивать» заработанное, но и доказывать, что человек вообще здесь трудился. Между тем, при поступлении на работу трудовой договор должны оформить в течение трех дней на условиях, которые устраивают обе стороны. Иногда молодым специалистам работодатели предлагают постажироваться, присмотреться друг к другу, без оформления. Но это опасно. По закону, в течение первого года после окончания учебного учреждения выпускникам не полагается испытательный срок. Работодателям тоже нужно об этом не забывать.

Юлия Житникова: Наверное, самый непростой вопрос — это проблема трудоустройства инвалидов. Как сегодня работодатели относятся к таким соискателям?

Николай Зародов: У нас в крае есть закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, который очень помог многим людям с ограниченными возможностями трудоустроиться. Выбор профессии зависит от индивидуальной программы реабилитации и профессиональных навыков человека. Конечно, проблемы все равно существуют. И таким людям сложнее найти работу. Но государство помогает. Выделяются не только квоты, но и субсидии на оборудование рабочих мест для инвалидов.

Галина Хейнман, заместитель председателя Краснодарского регионального отделения «Всероссийское общество глухих»: Тем более, что многие люди с ограниченными возможностями оказываются более старательными и мотивированными на успешный результат, чем здоровые.

Ирина Малоухова обратилась к студентам: У нас учится абсолютно слепая девочка Настя Блинова. Стипендиатка различных уровней, ходит на все практики. Самостоятельно. Когда на нее смотришь, понимаешь: нет границ для возможностей. Было бы желание. И это касается абсолютно всех. Будете стараться, стремиться — и все у вас получится!

Благодарим за помощь в организации круглого стола Южный институт менеджмента.