В Алтайском крае на четверть увеличили производство сельхозтехники

— В последние несколько лет сельскохозяйственное машиностроение в Алтайском крае развивается более высокими темпами, чем промышленность в целом, — отметил начальник краевого управления по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов . — По итогам прошлого года было выпущено 10 060 единиц сельскохозяйственной техники — это на 25,8 процента больше, чем в 2016-м. В денежном выражении объем производства достиг 15,7 миллиарда рублей с учетом выпуска сельхозшин на Алтайском шинном комбинате.

По словам директора Алтайского кластера аграрного машиностроения (АлтаКАМ) Сергея Государкина, за три года удалось достичь семикратного роста производства в денежном выражении не за счет увеличения цен, а за счет наращивания реальных объемов и выпуска новой техники и оборудования. «Цены у нас росли только в пределах инфляции, и такого скачка, как на импортные аналоги, после изменения валютных курсов, не было. При этом на рынке появилось несколько десятков новых алтайских сельхозмашин и агрегатов. 19 апреля на демонстрационном показе в Поспелихе будет представлено около пятидесяти новинок, которые за последние два-три года разработали наши сельхозмашиностроители», — отметил он.

Конечно, темпы прироста производства сельхозтехники постепенно снижаются. Это объективный процесс: рынок постепенно насыщается отечественной продукцией. «Сыграло свою роль и падение цен на зерно. Из-за чего крестьяне несколько сократили объемы закупаемой техники. Но зато растет качество алтайских сельхозмашин и агрегатов, что подтверждают экспортные поставки. Наши бороны в этом году впервые поставлены в Германию , которая сама является мировым экспортером почвообрабатывающей техники. А производители фотосепараторов за два года открыли свои представительства в восьми странах Европы, Азии и Южной Америки», — пояснил руководитель АлтаКАМа.

В феврале алтайский кластер аграрного машиностроения был включен в реестр промышленных кластеров минпромторга России . Теперь проекты АлтаКАМа могут рассчитывать на серьезную государственную поддержку — до 500 миллионов руб-лей на пополнение основных фондов. Но при условии, что предприятия кластера столько же вложат в реализацию своих проектов.

— Мы готовим проекты так, чтобы не получить отказ. Ведь в 26 промышленных кластерах, зарегистрированных сегодня в стране, реально смогли привлечь субсидии минпромторга РФ пока только пять проектов. Поэтому наши предприятия сейчас отправили своих специалистов на обучение в кластеры, которые уже получили такую помощь и имеют опыт подготовки заявок, — рассказал Сергей Государкин.

Агромашиностроительные предприятия края активно пользуются и другими мерами гос-поддержки. Так, компенсации за предоставляемые аграриям скидки на технику в 15-20 процентов в прошлом году получили три алтайских завода на общую сумму 244,5 миллиона рублей. Алтайская компания, выпускающая фотосепараторы, привлекла 15,4 миллиона рублей федеральных субсидий на производство оборудования для перерабатывающей промышленности, а также получила компенсацию части затрат на сертификацию экспортной продукции в размере 1,3 миллиона рублей.

— На региональном уровне сельхозмашиностроителям также помогают. Пяти предприятиям краевой бюджет возместил часть затрат на участие в выставках и ярмарках на общую сумму более 1,1 миллиона рублей. Десять предприятий получили гранты на проведение научно-исследовательских работ, испытаний и сертификацию новой техники в общей сложности десять миллионов рублей, — отметил Владимир Локтюшов.