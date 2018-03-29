Продавец книг украл издание «Гарри Поттера» за 100 тысяч рублей 

Представить себе юного фаната Гарри Поттера, который в порыве эмоций стащил из магазина копию любимой книги, еще можно. А как насчет продавца в книжном, который подменяет «Гарри Поттера» на другие романы, чтобы не выкладывать его на прилавок?
-летний Рудоль Шёнеггер (Rudolfönegger) заменил копию книги «Гарри Поттер и Кубок огня» на роман Ангус Уилсон (Angus) «Late». Предрождественская манипуляция была оценена в английских фунтов (больше тыс. рублей!). Именно столько стоило редкое издание «Гарри Поттера».
На камере видео-наблюдения можно наблюдать, как Рудольф подходит к полке и некоторое время разглядывает книгу, прежде чем украсть ее и заменить припасенным с собой томиком Уилсона.,.,.,. :
Это уже не первый «улов» Шёнеггера — продавцы книг в этом районе давно знают о его проделках. Довольный удачной охотой на Поттера, Рудольф решил заглянуть в другую лавку, где украл копию книги «Старика и моря» Эрнеста Хемингуэя (стоимость фунтов) и первое издание «Воришки Мартина» Уильяма Голдинга (William) (стоимостью фунтов).
Хелен Миллс (Helen), менеджер магазина, из которого была украдена книга «Гарри Поттера», во время того, как Рудольф претворял в жизнь свой коварный план, ничего не подозревая, обслуживала клиентов. Когда коллега прошел мимо девушки, она удивленно спросила его: «Тебе-таки удалось продать Гарри Поттера?»
«В магазине все знали про это издание», — поделилась с журналистами Хелен. — «Она такая ценная, потому что Роулинг вообще очень редко подписывет книги». Однако, когда девушка обернулась, вместо редкого издания «Гарри Поттера» на полке стояла совершенно другая книга.
Приговор Шёнеггеру будет вынесен апреля в магистратском суде Вестминстера, хотя книжный воришка все еще отрицает свою сопричастность к этой краже.