Продавец книг украл издание «Гарри Поттера» за 100 тысяч рублей

Представить себе юного фаната Гарри Поттера , который в порыве эмоций стащил из магазина копию любимой книги, еще можно. А как насчет продавца в книжном, который подменяет «Гарри Поттера» на другие романы, чтобы не выкладывать его на прилавок?

-летний Рудоль Шёнеггер (Rudolfönegger) заменил копию книги «Гарри Поттер и Кубок огня» на роман Ангус Уилсон (Angus) «Late». Предрождественская манипуляция была оценена в английских фунтов (больше тыс. рублей!). Именно столько стоило редкое издание «Гарри Поттера».

На камере видео-наблюдения можно наблюдать, как Рудольф подходит к полке и некоторое время разглядывает книгу, прежде чем украсть ее и заменить припасенным с собой томиком Уилсона.,.,.,. :

Это уже не первый «улов» Шёнеггера — продавцы книг в этом районе давно знают о его проделках. Довольный удачной охотой на Поттера, Рудольф решил заглянуть в другую лавку, где украл копию книги «Старика и моря» Эрнеста Хемингуэя (стоимость фунтов) и первое издание «Воришки Мартина» Уильяма Голдинга (William) (стоимостью фунтов).

Хелен Миллс (Helen), менеджер магазина, из которого была украдена книга «Гарри Поттера», во время того, как Рудольф претворял в жизнь свой коварный план, ничего не подозревая, обслуживала клиентов. Когда коллега прошел мимо девушки, она удивленно спросила его: «Тебе-таки удалось продать Гарри Поттера?»

«В магазине все знали про это издание», — поделилась с журналистами Хелен. — «Она такая ценная, потому что Роулинг вообще очень редко подписывет книги». Однако, когда девушка обернулась, вместо редкого издания «Гарри Поттера» на полке стояла совершенно другая книга.