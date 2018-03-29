Ещё
В двух населенных пунктах Некрасовского района началось строительство газораспределительных сетей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В двух населенных пунктах Некрасовского района началось строительство газораспределительных сетей 

Портал органов государственной власти Ярославской области 25 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В селе Никольском и деревне Андреевское Некрасовского района началась прокладка газораспределительных сетей.
Обеспечение этих населенных пунктов голубым топливом стало возможным после завершения в январе 2017 года строительства межпоселкового газопровода Бурмакино — Никольское — Сахареж протяженностью 17 километров. Этот стратегический для района объект позволит перевести на газовое отопление 400 домовладений и две затратные мазутные котельные села Никольского и станции Сахареж.
— В феврале прошлого года в ходе рабочей поездки в район губернатор Дмитрий Миронов дал поручение разработать проектно-сметную документацию на распределительные сети села Никольского и приступить к строительству, — рассказал заместитель главы Некрасовского МР Артем Щербак. — К настоящему времени уже проложено около двух километров газопровода, завезены необходимые материалы. Завершить ввод сетей в эксплуатацию планируется до конца этого года.
В дальнейшем строительство распределительных сетей от газопровода Бурмакино — Никольское — Сахареж продолжится. Планируется газифицировать 16 населенных пунктов, а значит, голубое топливо придет еще в 450 домовладений.
— В этом году по поручению Президента России Владимира Путина в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» в Некрасовском районе запланировано строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах Шишелово и Басово, — сообщил заместитель директора департамента — председатель комитета энергетики регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.
В 2019 году в рамках муниципальной программы планируется проектирование газораспределительных сетей в деревнях Коробиха и Якушиха для дальнейшей реализации проектов в рамках областной программы. Следующий этап — проектирование и строительство газораспределительных сетей в деревне Грешнево и селе Диево-Городище.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
28 марта в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи В апреле начнутся работы по установке въездного знака в Ярославль со стороны Москвы В Ярославской области за год было изъято более 33 килограммов наркотиков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии188
«С чего это я должен их жалеть?»234
Блогер Варламов задержан в Москве312
Число пострадавших в Кемерово возросло208
Россия приготовила ответ США298
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение