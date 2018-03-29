В двух населенных пунктах Некрасовского района началось строительство газораспределительных сетей

селе Никольском и деревне Андреевское Некрасовского района началась прокладка газораспределительных сетей.

Обеспечение этих населенных пунктов голубым топливом стало возможным после завершения в январе 2017 года строительства межпоселкового газопровода Бурмакино — Никольское — Сахареж протяженностью 17 километров. Этот стратегический для района объект позволит перевести на газовое отопление 400 домовладений и две затратные мазутные котельные села Никольского и станции Сахареж.

— В феврале прошлого года в ходе рабочей поездки в район губернатор Дмитрий Миронов дал поручение разработать проектно-сметную документацию на распределительные сети села Никольского и приступить к строительству, — рассказал заместитель главы Некрасовского МР Артем Щербак . — К настоящему времени уже проложено около двух километров газопровода, завезены необходимые материалы. Завершить ввод сетей в эксплуатацию планируется до конца этого года.

В дальнейшем строительство распределительных сетей от газопровода Бурмакино — Никольское — Сахареж продолжится. Планируется газифицировать 16 населенных пунктов, а значит, голубое топливо придет еще в 450 домовладений.

— В этом году по поручению Президента России Владимира Путина в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области » в Некрасовском районе запланировано строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах Шишелово и Басово, — сообщил заместитель директора департамента — председатель комитета энергетики регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.

В 2019 году в рамках муниципальной программы планируется проектирование газораспределительных сетей в деревнях Коробиха и Якушиха для дальнейшей реализации проектов в рамках областной программы. Следующий этап — проектирование и строительство газораспределительных сетей в деревне Грешнево и селе Диево-Городище.