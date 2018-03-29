«Доктор Веб»: в Японии серверами для DDOS-атак стали 50 тысяч видеокамер

"Вот только сейчас мы представляли данные о 50 тысячах адресов только в Японии, откуда шли DDoS-атаки. Это были видеокамеры, зараженные Linux-вирусом. Это была бот-сеть Mirai, с японским именем (по-японски «мирай» — будущее — ред.), которая атаковала компьютеры по всему миру, устраивала грандиозные DDoS-атаки", — рассказал генеральный директор российского антивируса, говоря об опасностях так называемого «интернета вещей (IoT).

Он подчеркнул, что часто люди, приобретая „умную вещь“, которой можно управлять на расстоянии, при помощи домашнего компьютера, не задумываются о том, что „пускают технологии связи в святая святых, к себе домой, мягко говоря, в ванную“.

»Сейчас многие устройства интернета вещей делаются безответственными производителями и представляют собой легкую добычу для хакеров, которые используют их для проведения DDоS-атак, например. Но плохо защищенный компьютер, который в доме контролирует все «умные» камеры, лампочки и термометры, будучи зараженным, сразу же предоставляет доступ злоумышленнику ко всему этому большому хозяйству. Насколько вредоносным все это может быть — представьте, например, камеры безопасности, которые вдруг перестанут работать или начнут смотреть в потолок", — предупреждает Борис Шаров.

В то же время, интернет вещей не вносит пока ничего принципиально нового в работу антивирусной компании.

"Мы защищаем. Каждый день постоянно защищаем. Сам по себе интернет вещей — это не та тема, которая автоматически порождает какую-то новую потребность в защите. Защитить мир от интернета вещей — это, наверное, тема гораздо более актуальная сейчас", — считает Шаров.