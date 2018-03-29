Итальянская полиция арестовала уже второго подозреваемого в террористической деятельности

Рим , 29 марта / Синьхуа / — Итальянская полиция в среду в Турине арестовала мужчину марокканского происхождения, который стал уже вторым задержанным, подозреваемым в совершении терактов.

Как сообщила полиция, мужчина планировал использовать автомобиль при нападении.

После его ареста глава Министерства внутренних дел Италии Марко Миннити призвал к повышению уровня безопасности в местах скопления людей.

М. Миннити заявил СМИ, что террористическая угроза остается для Италии серьезной. Он выразил надежду, что новое правительство продолжит выдворять экстремистов из страны.

Во вторник итальянский учитель египетского происхождения был арестован в городе Фоджа за подстрекательство учеников к джихаду.

В настоящее время обстановка в борьбе с терроризмом в Европе в целом остается серьезной, а ситуация в сфере безопасности в Италии, где вопросы беженцев и безработицы являются актуальными — острой. 4 марта в Италии прошли парламентские выборы, но ни одна партия не получила абсолютного большинства голосов, в связи с этим идут консультации по созданию нового правительства. —0—