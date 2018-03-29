В РТ административное давление на бизнес больше, чем у соседей — ТПП РТ

«По большому счету, мы баюкаем себя все последние 20 лет — отношение к малому и среднему бизнесу в России за это время не улучшилось, в том числе и Татарстане, — сказал Шамиль Агеев. — У наших соседей заниматься бизнесом лучше, чем у нас. Да, многое делается, движение есть. Но, по крайней мере, у нас не лучше, чем у них — в Ульяновске , Башкирии. В чем причина? Половинчатость наших мер. Начинаем чем-то заниматься на промышленной площадке и останавливаемся. Муниципалитеты что-то начинают делать и останавливаются. Муниципалитеты, к сожалению, не заинтересованы экономически в развитии малого и среднего бизнеса». Кроме того, одним из тормозов развития малого и среднего бизнеса в районах глава ТПП РТ назвал аффилированность структур. «Приходит один глава (муниципалитета — Прим.) одни структуры поддерживает, приходит другой — другие».

В свою очередь замминистра экономики республики Рустем Сибгатуллин сообщил, что в республике сейчас работают порядка 170 тысяч субъектов МСП. В 2017 году их общий оборот достиг 1,7 трлн рублей.

В Татарстане действуют 63 промышленные площадки муниципального уровня, на которых осуществляют деятельность 442 резидента, создано более 8,1 тыс. рабочих мест. Объем произведенной продукции по итогам 2017 года составил около 22 млрд рублей.

В 2018 году планируется профинансировать более 50 проектов на сумму 1,7 млрд рублей. По прогнозам замминистра, это даст малому и среднему бизнесу республики доступ к высокотехнологичному оборудованию на льготных условиях.