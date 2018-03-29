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Госжилинспекция потребовала очистить крыши самарских домов от снега и наледи
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Госжилинспекция потребовала очистить крыши самарских домов от снега и наледи 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары остались недовольны качеством очистки крыш от снега. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями со свисающими с козырьков и балконов сосульками.
В одном из самарских двориков появилось такое «чудо»
— В одном из двориков появился такой вот элегантный сосулькосугроб, — пояснил автор фото.
Еще один ледяной «дамоклов меч» нависает над прохожими в Промышленном районе. Сосулька достает до середины верхнего этажа дома в переулке Юрия Павлова, 9.
Сосулька на 1/4 накрыла дом  Врио руководителя Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Андрей Абриталин попросил жителей области с осторожностью ходить под крышами и козырьками домов. Также чиновник поручил управляющим компаниям как можно скорее очистить кровлю от наледи.
— Инспектора ГЖИ на территории осуществляют дополнительную проверку управляющих компаний, — сообщил Андрей Абриталин.
Ранее жильцы дома на Ново-Вокзальной рассказали, что огромные сосульки висели прямо над парковкой. Кровлю очистили во вторник, 27 марта. А в Тольятти из-за схода наледи с крыши пострадал припаркованный автомобиль.
Иномарка сложилась пополам
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