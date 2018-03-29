Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев кемеровчанину Вострикову: «Боль не уходит»

Виталий Калоев , потерявший в 2002 году в авиакатастрофе жену, сына и дочь обратился со словами поддержки к Игорю Вострикову , вся семья которого тоже погибла в недавней трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». Также бывший архитектор выразил соболезнования всем кемеровчанам, кого затронула беда.

Единственное, что может помочь пережить боль утраты, — поддержка близких, считает Калоев. «Пока мы храним память о наших родных, они живы. Это тяжелая утрата. Как Игорю успокоиться — у меня нет рецепта. Никакие слова не успокаивают. Я знаю, что он чувствует. Это — острая боль, и она никак не проходит. Будут проходить дни, месяцы, но она никуда не уходит, просто немножко притупляется. Надо держаться. Плакать и распускать слюни — это не выход», — попросил передать Игорю Вострикову, потерявшему своих близких во время трагедии в Кемерово , Виталий Константинович.

По словам Калоева, после случившейся с его семьей трагедии ни в церковь, ни к психологу он не обращался — утрату помогли пережить братья, сестры, родственники и соседи. «Они меня не оставляли, старались всегда быть рядом со мной, и потому мне становилось чуть-чуть легче», — добавил мужчина.

Поиск виновных, по мнению Виталия, не притупит боли. Тем более, власть не виновата в том, что двери в кинозале были заперты. Калоев считает, что за это ответственны сотрудники «Зимней вишни», которые сбежали первыми, проявив трусость, передает РИА ФАН