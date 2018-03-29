Ещё
Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев кемеровчанину Вострикову: «Боль не уходит»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев кемеровчанину Вострикову: «Боль не уходит» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Виталий Калоев, потерявший в 2002 году в авиакатастрофе жену, сына и дочь обратился со словами поддержки к Игорю Вострикову, вся семья которого тоже погибла в недавней трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». Также бывший архитектор выразил соболезнования всем кемеровчанам, кого затронула беда.
Единственное, что может помочь пережить боль утраты, — поддержка близких, считает Калоев. «Пока мы храним память о наших родных, они живы. Это тяжелая утрата. Как Игорю успокоиться — у меня нет рецепта. Никакие слова не успокаивают. Я знаю, что он чувствует. Это — острая боль, и она никак не проходит. Будут проходить дни, месяцы, но она никуда не уходит, просто немножко притупляется. Надо держаться. Плакать и распускать слюни — это не выход», — попросил передать Игорю Вострикову, потерявшему своих близких во время трагедии в Кемерово, Виталий Константинович.
По словам Калоева, после случившейся с его семьей трагедии ни в церковь, ни к психологу он не обращался — утрату помогли пережить братья, сестры, родственники и соседи. «Они меня не оставляли, старались всегда быть рядом со мной, и потому мне становилось чуть-чуть легче», — добавил мужчина.
Поиск виновных, по мнению Виталия, не притупит боли. Тем более, власть не виновата в том, что двери в кинозале были заперты. Калоев считает, что за это ответственны сотрудники «Зимней вишни», которые сбежали первыми, проявив трусость, передает РИА ФАН.
Напомним, что в июле 2002 года над Боденским озером произошла авиакатастрофа: грузовой и пассажирский лайнеры столкнулись в воздухе. Тогда погибли 71 человек, из них 52 ребенка, в том числе, и вся семья Калоевых. Через полтора года Виталий пробрался в дом диспетчера, по вине которого произошла трагедия, и убил его. Верховный суд Цюриха приговорил его к восьми годам тюрьмы. После освобождения Калоев работал в Министерстве строительства и архитектуры, позже вышел на пенсию. Каждую неделю он обязательно посещает могилы своей жены и двух детей.
Дни.ру: последние новости
Тулееву выдали черную метку после трагедии в Кемерово Найден исполнитель покушения на предатель Скрипаля Собчак скандально высказалась о гибели детей в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии211
«С чего это я должен их жалеть?»253
Блогер Варламов задержан в Москве318
Число пострадавших в Кемерово возросло214
Россия приготовила ответ США310
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение