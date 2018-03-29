Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев кемеровчанину Вострикову: «Боль не уходит» 

Виталий Калоев, потерявший в 2002 году в авиакатастрофе жену, сына и дочь обратился со словами поддержки к Игорю Вострикову, вся семья которого тоже погибла в недавней трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». Также бывший архитектор выразил соболезнования всем кемеровчанам, кого затронула беда.
Единственное, что может помочь пережить боль утраты, — поддержка близких, считает Калоев. «Пока мы храним память о наших родных, они живы. Это тяжелая утрата. Как Игорю успокоиться — у меня нет рецепта. Никакие слова не успокаивают. Я знаю, что он чувствует. Это — острая боль, и она никак не проходит. Будут проходить дни, месяцы, но она никуда не уходит, просто немножко притупляется. Надо держаться. Плакать и распускать слюни — это не выход», — попросил передать Игорю Вострикову, потерявшему своих близких во время трагедии в Кемерово, Виталий Константинович.
По словам Калоева, после случившейся с его семьей трагедии ни в церковь, ни к психологу он не обращался — утрату помогли пережить братья, сестры, родственники и соседи. «Они меня не оставляли, старались всегда быть рядом со мной, и потому мне становилось чуть-чуть легче», — добавил мужчина.
Поиск виновных, по мнению Виталия, не притупит боли. Тем более, власть не виновата в том, что двери в кинозале были заперты. Калоев считает, что за это ответственны сотрудники «Зимней вишни», которые сбежали первыми, проявив трусость, передает РИА ФАН.
Напомним, что в июле 2002 года над Боденским озером произошла авиакатастрофа: грузовой и пассажирский лайнеры столкнулись в воздухе. Тогда погибли 71 человек, из них 52 ребенка, в том числе, и вся семья Калоевых. Через полтора года Виталий пробрался в дом диспетчера, по вине которого произошла трагедия, и убил его. Верховный суд Цюриха приговорил его к восьми годам тюрьмы. После освобождения Калоев работал в Министерстве строительства и архитектуры, позже вышел на пенсию. Каждую неделю он обязательно посещает могилы своей жены и двух детей.