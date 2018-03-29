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Премьер Киргизии нашел среди школьников будущих политиков
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Премьер Киргизии нашел среди школьников будущих политиков 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Фундаментом, необходимым для успешного развития страны, граждан премьер Киргизии Сапар Исаков назвал образование. С этими словами он обратился к победителям республиканской школьной олимпиады, торжественное награждение которых прошло в Бишкеке. На мероприятии собрали 70 юношей и девушек, занявших призовые места.
— Я вижу тех, кто еще проявит себя в будущем, — заявил Сапар Исаков присутствующим. — Возможно, среди вас находится будущий президент, премьер, министры, предприниматели, и конечно же, специалисты в сфере инноваций, так как мы намерены развивать общество на основе современных средств коммуникации и цифровых технологий. Запомните одно — невозможно сделать имя на деньгах или на власти. Доброе имя формируется отношением к другим людям, друзьям и коллегам, совершенными поступками и действиями. Верьте в себя и добивайтесь поставленных целей. Сильный человек — тот, кто, несмотря ни на какие обстоятельства, остается самим собой.
Сапар Исаков напомнил что к выбору будущего молодым людям необходимо подходить взвешенно и осознанно. Он связал это с ответственностью, которую они несут не только перед родителями или учителями, но и государством. А чтобы победителям олимпиады было над чем подумать, правительство вручило им дипломы и сертификаты на приобретение новых книг.
Внимания премьера, вместе с тем, заслужили и учителя. Он поблагодарил их за усилия в деле воспитания нового поколения сограждан. «Несмотря на трудности, педагоги вносят вклад в будущее страны, — подчеркнул Исаков. — Нам, в свою очередь, удалось повысить заработную плату учителям на 25 процентов, и это только начало. Очень важно, чтобы в республике использовались современные методики преподавания».
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