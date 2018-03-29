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Киргизия предлагает признать воду экономическим ресурсом
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Киргизия предлагает признать воду экономическим ресурсом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Официальный Бишкек предлагает создать отдельные комиссии по использованию бассейнов каждой из трансграничных рек. Об этом заявил на площадке ООН вице-премьер-министр Киргизии Дайыр Кенекеев.
Правительство республики, по его словам, полагает, что странам, использующим трансграничные реки, необходимо уже сейчас начинать разработку экономических механизмов взаимовыгодного сотрудничества в водноэнергетической сфере. В свете прогнозов о сокращении площади ледников в результате глобального потепления в Центральной Азии все чаще поднимаются вопросы об управлении гидросферой и обеспечении доступа населения к чистой воде. По мнению кабинета министров Киргизии, рано или поздно это приведет к тому, что воду признают экономическим ресурсом. «В связи с этим странам уже сейчас необходимо правильно расставлять приоритеты», — заявил Дайыр Кенекеев.
Вопрос, поднятый Бишкеком, очень важен для Киргизии, поскольку на ее территории берут начало крупные реки Центральной Азии, использующиеся в нуждах сельского хозяйства соседних постсоветских стран — Узбекистана и Казахстана. Между ними долгое время существовали разногласия по поводу того, как использовать водные артерии. Киргизия пытается применять их для развития гидроэнергетики, тогда как сопредельные государства выражали опасения, что это приведет к сокращению стоков или нарушению ирригационных режимов. В схожей ситуации находится и Таджикистан, на территории которого также формируются крупные реки региона.
Кстати, по данным ООН, 40 процентов населения Земли страдает от нехватки гидроресурсов, а более двух миллиардов человек не имеют доступа к чистой воде.
Справка «РГ»
В Киргизии насчитывается несколько тысяч рек, общая длина которых составляет приблизительно 150 тысяч километров, а годовой сток примерно 47 кубических километров воды в год. Главным источником воды в реках является талая вода с многочисленных горных ледников. Осадки, в свою очередь, формируют менее пятой части водного потока.
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