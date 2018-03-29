Киргизия предлагает признать воду экономическим ресурсом

Официальный Бишкек предлагает создать отдельные комиссии по использованию бассейнов каждой из трансграничных рек. Об этом заявил на площадке ООН вице-премьер-министр Киргизии Дайыр Кенекеев.

Правительство республики, по его словам, полагает, что странам, использующим трансграничные реки, необходимо уже сейчас начинать разработку экономических механизмов взаимовыгодного сотрудничества в водноэнергетической сфере. В свете прогнозов о сокращении площади ледников в результате глобального потепления в Центральной Азии все чаще поднимаются вопросы об управлении гидросферой и обеспечении доступа населения к чистой воде. По мнению кабинета министров Киргизии, рано или поздно это приведет к тому, что воду признают экономическим ресурсом. «В связи с этим странам уже сейчас необходимо правильно расставлять приоритеты», — заявил Дайыр Кенекеев.

Вопрос, поднятый Бишкеком, очень важен для Киргизии, поскольку на ее территории берут начало крупные реки Центральной Азии, использующиеся в нуждах сельского хозяйства соседних постсоветских стран — Узбекистана Казахстана . Между ними долгое время существовали разногласия по поводу того, как использовать водные артерии. Киргизия пытается применять их для развития гидроэнергетики, тогда как сопредельные государства выражали опасения, что это приведет к сокращению стоков или нарушению ирригационных режимов. В схожей ситуации находится и Таджикистан , на территории которого также формируются крупные реки региона.

Кстати, по данным ООН, 40 процентов населения Земли страдает от нехватки гидроресурсов, а более двух миллиардов человек не имеют доступа к чистой воде.

Справка «РГ»

В Киргизии насчитывается несколько тысяч рек, общая длина которых составляет приблизительно 150 тысяч километров, а годовой сток примерно 47 кубических километров воды в год. Главным источником воды в реках является талая вода с многочисленных горных ледников. Осадки, в свою очередь, формируют менее пятой части водного потока.